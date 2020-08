Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit azóta megint megfertőzött a kórokozó.","shortLead":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit...","id":"20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9436dc-cbde-4c54-8fc6-14c1eafdd0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:03","title":"Előkerült két európai beteg, akiket másodjára is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795abfd2-b542-4e61-a384-41d9c3b0a128","keywords":null,"link":"/360/20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:55","title":"Radar360: Újrafertőződés és iskolabezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","shortLead":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","id":"20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8498a5-4512-4068-9c3b-86c5f3765266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:48","title":"Nem lesz nehéz felismerni az új Porsche GT3 RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","id":"20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f8ca57-9c97-477e-bccd-d6f1b25cbc85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:08","title":"A Hubble lefotózta az üstököst, amely 7000 év múlva lesz újra látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","shortLead":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","id":"20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd84c-5225-42cf-afe5-4f64e55c9642","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:46","title":"Roman Polanskit jogerősen is kizárták az Amerikai Filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","shortLead":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","id":"20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfad1c7f-5f0c-4922-915a-8d32c369d6eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:29","title":"Vizsgálat indult a Porsche ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf223f-5d09-4ee5-a8ea-a98cf1d088bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nemzeti ünnepen megnéztük a legismertebb magyar mennybemenetelét és pokoljárását – két félidőben.","shortLead":"A nemzeti ünnepen megnéztük a legismertebb magyar mennybemenetelét és pokoljárását – két félidőben.","id":"20200826_Ha_az_ember_egyszerre_ket_labbal_rug_seggre_esik__ilyen_volt_a_Puskasmusical","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf223f-5d09-4ee5-a8ea-a98cf1d088bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceab7924-5c75-475c-99a7-0c8f7dd04856","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Ha_az_ember_egyszerre_ket_labbal_rug_seggre_esik__ilyen_volt_a_Puskasmusical","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:12","title":"„Ha az ember egyszerre két lábbal rúg, seggre esik” – ilyen volt a Puskás-musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","shortLead":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","id":"20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c353d8e8-803f-4061-a231-12c4fe0145db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:02","title":"Városban ritkán látott technológiát is használnak a Deák téri metrófelújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]