[{"available":true,"c_guid":"f78f2aa0-93c8-4ea9-8834-63fcd0872aa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvény egy hete véget ért, de a párt elővigyázatosságból minden résztvevőnek ingyenes koronavírus-tesztet biztosít. ","shortLead":"A rendezvény egy hete véget ért, de a párt elővigyázatosságból minden résztvevőnek ingyenes koronavírus-tesztet...","id":"20200822_Koronavirusos_a_DK_nyari_egyetemenek_egyik_resztvevoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78f2aa0-93c8-4ea9-8834-63fcd0872aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504e785-53f5-4230-8eec-97f19eda3744","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Koronavirusos_a_DK_nyari_egyetemenek_egyik_resztvevoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:26","title":"Koronavírusos a DK nyári egyetemének egyik résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ec0ee6-404a-4a5f-8212-9278b24e4949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos adatoknál jóval több lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Indiában: Újdelhi lakosságának például több mint negyede elkaphatta a koronavírust egy csütörtökön közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"A hivatalos adatoknál jóval több lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Indiában: Újdelhi lakosságának például több mint...","id":"20200820_Akar_Ujdelhi_lakossaganak_negyede_58_millio_ember_is_koronavirusfertozott_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ec0ee6-404a-4a5f-8212-9278b24e4949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b53592e-d8bf-43d2-a7d7-7b54b389c2f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Akar_Ujdelhi_lakossaganak_negyede_58_millio_ember_is_koronavirusfertozott_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 18:14","title":"Akár Újdelhi lakosságának negyede, 5,8 millió ember is koronavírus-fertőzött lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte szétverni az utas a szélvédőt.","shortLead":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte...","id":"20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa26721-de3a-4617-b97c-f1dd51b7de41","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:58","title":"BKV-buszon őrjöngő utast keresnek a kőbányai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","shortLead":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","id":"20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4be62fe-253f-4d9e-9d0d-03b7d68d755e","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:45","title":"Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","shortLead":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","id":"20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863bdc1a-32e0-4872-a2b4-b8cb6e12d92a","keywords":null,"link":"/sport/20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 22:57","title":"A Sevilla nyerte az Európa-liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]