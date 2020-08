Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érintettek második tesztje negatív lett, de a biztonság kedvéért – és a protokoll értelmében – karanténban vannak.","shortLead":"Az érintettek második tesztje negatív lett, de a biztonság kedvéért – és a protokoll értelmében – karanténban vannak.","id":"20200818_Tiz_ember_koronavirustesztje_lett_pozitiv_Will_Smith_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7346765-7aca-47d2-85b5-a0b0c92baf80","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Tiz_ember_koronavirustesztje_lett_pozitiv_Will_Smith_cegenel","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:58","title":"Tíz ember koronavírustesztje lett pozitív Will Smith cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb interpelláció és módosító javaslat, egyre rövidülő viták és ritkuló parlamenti ülésnapok. Az országgyűlés így mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb...","id":"202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03478fe5-be68-47af-b22a-e12fd6d6e434","keywords":null,"link":"/360/202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:00","title":"A NER parlamentjében az ellenzékkel lassan már szóba sem állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","shortLead":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","id":"20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6542c70f-57ee-4361-91e3-80605a9566f3","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:46","title":"Átlátszó nyilvános vécéket állítottak fel Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente több száz millió forint hiányt pótolt ki a főváros a Budapesti Temetkezési Intézet költségvetésében, de ezt nem tudják tovább fenntartani áremelés nélkül.","shortLead":"Évente több száz millió forint hiányt pótolt ki a főváros a Budapesti Temetkezési Intézet költségvetésében, de ezt nem...","id":"20200819_temetes_budapest_dragulas_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39c1148-bff5-4368-ad7b-9118929bdb43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_temetes_budapest_dragulas_kozgyules","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:55","title":"Drágulhat a temetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz képest, hogy mennyire fúj a szél!” Mindegy, milyen a kabát, milyen az idő: bármikor és bármelyik gyereken – a ruháján, a viselkedésén, a napirendjében – találhat kifogásolnivalót az, aki szeretne. És néhány évtizede egyre többen szeretnének. ","shortLead":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz...","id":"20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262066bb-b9ce-49d4-81cd-d19c96cbf5fe","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:15","title":"Megszületett a kisbaba? Indul az anyaverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak meg kell osztaniuk egymással a koronavírus elleni oltás terén elért eredményeiket.","shortLead":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak...","id":"20200818_who_vakcinanacionalizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdf0b9-aa10-45ee-a973-7da4f7598124","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_who_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:14","title":"A \"vakcinanacionalizmus\" miatt figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé gyengébb változata, amelyik amúgy 5G-s lesz.","shortLead":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé...","id":"20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b56848-efda-47d9-a469-e3d386f6e063","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:03","title":"Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]