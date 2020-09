Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás alá került, és amelynek élére Vidnyánszky Attilát nevezte ki a minisztérium, miközben a hallgatók és az SZFE vezetősége mindvégig tiltakozott ez ellen.","shortLead":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás...","id":"20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd0a979-7142-4174-b752-ba73d1a65d92","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:28","title":"\"Ez nemcsak az SZFE-ről szól, hanem az egész országról\" – tüntettek a színművészetis hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","shortLead":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","id":"20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0ab77-b8ee-47b5-a888-f03c4bc3c7e9","keywords":null,"link":"/360/20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:30","title":"Az AFP a magyar menekültpolitikáról: két év a pokolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","shortLead":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","id":"20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6017e-2c24-4f55-bd90-76aa7b4cea55","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Gond van a Tesco egyik kolbászával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha olyan erőforrásként tekintünk rá, amivel közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez.","shortLead":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha...","id":"20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd591-cece-42dc-a242-689efeed823f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha félünk a változástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos körülmények közt folyjon az oktatás.","shortLead":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos...","id":"202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1d3a60-9a5a-46cd-bd79-dca983ca63a7","keywords":null,"link":"/360/202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:00","title":"Tanévkezdés a járványban: a kormány távol tartja magát és mossa kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]