Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők Minszkben. Arról is beszélt, hogy kifulladóban vannak a tüntetések.","shortLead":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők...","id":"20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149b54a-c507-4f08-869e-f482a0e65999","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","timestamp":"2020. október. 12. 17:59","title":"Éles lőszer bevetésével fenyegeti a tüntetőket a fehérorosz belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges szavazói.","shortLead":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges...","id":"20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e7f20-a08a-4ffd-9980-0dbfe3dcc379","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","timestamp":"2020. október. 13. 14:44","title":"Tucatnyi embert vettek őrizetbe a nyugdíjasok minszki tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","shortLead":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","id":"20201014_szent_mor_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46b67f-cb3f-4fb5-b992-a788c05af9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_szent_mor_pecs","timestamp":"2020. október. 14. 11:23","title":"Tizenhét tanár és több osztály karanténba került egy pécsi iskolaközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország jogállamiságát vizsgálja, pedig más uniós tagállamban is előfordulhatnak visszaélések, vagy a kifogásolt magyar szabályozáshoz hasonló megoldások. A Bizottság meghallotta a magyar kormány reklamációját és nemrég az összes tagállamot megvizsgálta. Ez most már nem tetszik a magyar kormánynak. Mert az elemzés csak megerősítette: Magyarországon és Lengyelországban még a térségben is kiemelkedő mértékben romlik a demokrácia és a jogállamiság állapota.\r

","shortLead":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország...","id":"20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93518ee0-efce-43ed-93bc-d7333ae68f43","keywords":null,"link":"/360/20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","timestamp":"2020. október. 14. 13:00","title":"Jogállami jelentés: rendszerváltás utáni rendszerhibák Közép-Európában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]