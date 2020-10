Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni. A Fővárosi Törvényszék viszont megszüntette az eljárást, mert szerintük későn adta be a keresetét. A Kúria most elsőfokon az orvosnak adott igazat. ","shortLead":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni...","id":"20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d4daf-b98b-4d9e-8adc-4689d0eb4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. október. 13. 20:04","title":"Három évig perelhetnek a végkielégítésért az elbocsátott egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e7457-f906-4e0b-94b8-2d4f485abebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","timestamp":"2020. október. 15. 11:21","title":"844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás letiltotta a párt oldalát.","shortLead":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás...","id":"20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bcb8be-bc9e-45c9-bdfb-76683f8e0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","timestamp":"2020. október. 15. 10:11","title":"Az 5G-ről és a koronavírusról szőttek vad elméleteket új-zélandi politikusok, a Facebook lecsapott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a20be46-b4cd-4821-b351-9f2308ef3516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maruzsa Zoltán államtitkár úgy véli, nem kell újabb beavatkozás az iskolákban a koronavírus-járvány miatt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a kutatása egész más képet mutat. A felmérésük szerint 10 oktatásban dolgozó közül több mint 6 meglehetősen vagy nagyon fél a megbetegedéstől.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán államtitkár úgy véli, nem kell újabb beavatkozás az iskolákban a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201014_PDSZ_a_tanarok_80_szazaleka_szerint_nem_biztositottak_az_egeszseges_munkavegzes_feltetelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a20be46-b4cd-4821-b351-9f2308ef3516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4805032b-afc2-4e35-bb21-b14bcda707fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_PDSZ_a_tanarok_80_szazaleka_szerint_nem_biztositottak_az_egeszseges_munkavegzes_feltetelei","timestamp":"2020. október. 14. 13:06","title":"PDSZ: A tanárok 80 százaléka szerint nem biztosítottak az egészséges munkavégzés feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","shortLead":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","id":"20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3874163c-ceca-4731-90fe-c740b6763836","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","timestamp":"2020. október. 15. 14:17","title":"Szoboszlai Dominik is esélyes a Golden Boy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A polgári perek eljárási szabályait átíró, 2018-tól érvényes új perrendtartást a kormány szokása szerint úgy erőltette át a parlamenten, hogy nem törődött a szakmai bírálatokkal. Most az Igazságügyi Minisztérium és a Kúria elemzései alapján olyan módosításokat javasol, amelyekkel részben beismeri a hibát.","shortLead":"A polgári perek eljárási szabályait átíró, 2018-tól érvényes új perrendtartást a kormány szokása szerint úgy erőltette...","id":"20201014_magyar_kormany_polgari_perrendtartas_perek_kuria_igazsagugyi_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f56e3a-6235-4cf2-9e80-400b481756a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_magyar_kormany_polgari_perrendtartas_perek_kuria_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2020. október. 14. 07:28","title":"Polgári perrendtartás: a kormány két év után hallgat a szakértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","shortLead":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","id":"20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44085e7f-2557-4034-8459-30d92f6d5951","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","timestamp":"2020. október. 15. 11:40","title":"Küldjük ki a gyereket a szabadba, a több baktérium erősíti a szervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]