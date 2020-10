Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06be1c7a-f9e3-4e05-b25f-e62af17596f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, a német Volocopter a 2024-es párizsi olimpia idején már javában szállíthatja majd az utasokat. Annak érdekében, hogy addigra üzembiztos legyen a szerkezet, hónapokon belül már repkedni fognak vele a francia főváros fölött.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, a német Volocopter a 2024-es párizsi olimpia idején már javában szállíthatja majd...","id":"20201016_volocopter_repulo_taxi_parizs_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06be1c7a-f9e3-4e05-b25f-e62af17596f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c143dd-d886-4142-9c01-ea9094d36297","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_volocopter_repulo_taxi_parizs_teszt","timestamp":"2020. október. 16. 09:03","title":"Hónapokon belül felszáll Párizsban a repülő taxi, ami megváltoztathatja a városi közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","shortLead":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","id":"20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452043f-a004-4bb2-aab1-a81c92b5c024","keywords":null,"link":"/elet/20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","timestamp":"2020. október. 16. 05:22","title":"3 milliárd olyan ember van a világon, aki nem tud kezet mosni az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767b9479-912f-4950-9467-ccdf735b39f9","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Nincs más autó idén, amelyet akkora elvárások vennének körül, mint a régóta várt első elektromos német tömegautót a Volkswagen ID.3-at. Az autóbirodalom legfontosabb válaszát, hogyan is képzelik el a következő évtizedek Golfját. Kipróbáltuk mi is. ","shortLead":"Nincs más autó idén, amelyet akkora elvárások vennének körül, mint a régóta várt első elektromos német tömegautót...","id":"20201015_Volkswagen_ID3__kiprobaltuk_a_legjobban_vart_elektromos_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767b9479-912f-4950-9467-ccdf735b39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3dc135-63cc-4f44-8192-ad5ee18142ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Volkswagen_ID3__kiprobaltuk_a_legjobban_vart_elektromos_autot","timestamp":"2020. október. 17. 07:55","title":"Volkswagen ID.3 – kipróbáltuk a legjobban várt elektromos autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik az egyébként központosításban utazó NER azon gyakorlatába is, hogy mindent ki kell játszani a haveroknak – kinek-kinek \"érdeklődése\" szerint. Mindemellett az SZFE-ügy sok szempontból egyedülálló történet. Vélemény. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik...","id":"20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3181e8-2363-441f-af02-9f3c6287a231","keywords":null,"link":"/360/20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","timestamp":"2020. október. 16. 12:00","title":"Horn Gábor: Az SZFE ellenállása jóval túlmutat a Vas utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki évekig dolgozott egy walesi magánkórházban is, így megvan a véleménye az állami és a magánegészségügy szétválasztásáról is. Portréinterjú Szabad Zoltánnal.","shortLead":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok...","id":"202042_szabad_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a96ab0-4a20-4262-8cda-fa4aa9f84e35","keywords":null,"link":"/360/202042_szabad_zoltan","timestamp":"2020. október. 16. 15:00","title":"Szabad Zoltán: \"A paraszolvencia a magyar egészségügy rákfenéje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","shortLead":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","id":"20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e9f554-9804-4da2-b74d-8d57ebdec3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","timestamp":"2020. október. 16. 07:46","title":"Pumped Gabo látta Attenborough új filmjét, és most nagyon aggódik a Balaton Soundért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe kezd.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe...","id":"20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a761-8f40-4134-9b14-6923da5f7279","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","timestamp":"2020. október. 16. 08:14","title":"Szarka Gábor is dolgozott színészként, íme a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]