Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit.

","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó...","id":"20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437e1944-11c8-43cf-ac43-cd66a0a58c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:50","title":"Kiberbűnözők támadják magyar kórházak informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi kórházból. A minisztérium állítja: kosz és bogarak nincsenek.","shortLead":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi...","id":"20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439853c7-9f50-4bd1-9681-9326791bb27e","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:38","title":"RTL: Omló vakolatú, pókhálós kórteremben fogadják Kiskunhalason a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt egy kreatív tornatanárt.","shortLead":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt...","id":"20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0c1b52-bd42-458d-a4b2-77f4b5c70272","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:46","title":"Igazgatóhelyettes lett a vasalódeszkás tornatanárt megalázó tankerületi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","shortLead":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","id":"20200923_forint_euro_arfolyam_365","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987d47d4-80ce-4141-a5c5-5869ee574d45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_euro_arfolyam_365","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:22","title":"365-nél jár a forint-euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","shortLead":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","id":"20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f9fa5-5bb4-4670-a9ae-385d342f6a51","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:31","title":"Rendszeresen ivott és terrorizálta beteg testvérét egy solti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","shortLead":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","id":"20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77f84a-13c6-47c6-b1d6-2bf8745fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:31","title":"Halálra gázolt egy embert az 1-es villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél zacskóval belőle, ezért állt meg a szíve. A problémás anyag más élelmiszerekben is megtalálható.","shortLead":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél...","id":"20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82261fd2-f997-4acc-8dc0-0651f254a7e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:03","title":"Egy 54 éves férfi heteken át megevett napi 1,5 zacskó medvecukrot – belehalt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","shortLead":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","id":"20200924_taxi_afganisztan_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258e0d4e-0901-4c3b-91cb-ce8b8b0564a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_taxi_afganisztan_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:46","title":"Két évet kapott első fokon a taxis, aki afgánokat fuvarozott a határhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]