[{"available":true,"c_guid":"c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus leszögezte: a többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése teljességgel elfogadhatatlan számára.","shortLead":"A pszichológus leszögezte: a többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése teljességgel elfogadhatatlan...","id":"20201016_Bagdy_Emoke_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2c8d9c-4ba1-46cb-9275-d19f0e61fda6","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Bagdy_Emoke_kozlemeny","timestamp":"2020. október. 16. 16:02","title":"Bagdy Emőke elhatárolódik minden olyan cselekedettől, amely más emberek kirekesztéséhez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési kiszolgálása érdekében” hozott határozatot.","shortLead":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési...","id":"20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8f805-6675-4333-820a-3377a53e9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 16. 09:43","title":"A kormány ragaszkodik a dél-budai kórházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De nem kellett neki a málna.","shortLead":"De nem kellett neki a málna.","id":"20201016_Miskolc_hataraban_jart_a_medve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a69f23-932a-4c16-8e6b-5d9cd24b2e7a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Miskolc_hataraban_jart_a_medve","timestamp":"2020. október. 16. 12:26","title":"Medve járt Miskolc határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé, mégpedig egy igen részletes, 11 perces videóban.","shortLead":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé...","id":"20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86931c0-1565-486b-8f34-cc6fab1057a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. október. 15. 16:37","title":"Videó: Végre megmutatták, milyen lesz a PlayStation 5 felhasználói felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","shortLead":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","id":"20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2850d6-61cb-4184-af4b-52f3b65b2bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","timestamp":"2020. október. 15. 10:23","title":"Miért lett a katalizátorlopás ennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik helyett a streamingszolgáltatásán mutatja be.","shortLead":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik...","id":"20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c00f7f-133d-4be8-9a37-8114fd29e868","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","timestamp":"2020. október. 16. 18:16","title":"A Pixar felvillantja, milyennek látják az életet az élet előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","shortLead":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","id":"20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf665026-12c7-4567-a652-50f51a80b884","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 10:50","title":"Szirénázó rendőrautóval okozott halálos balesetet egy osztrák rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]