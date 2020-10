Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","shortLead":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","id":"20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7da1e45-aa45-4c1b-a21f-9682b89eb723","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","timestamp":"2020. október. 22. 10:44","title":"A hétvégén lesz idén utoljára autómentes a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689bd03-b580-4a5c-b0d5-f82ec0371b44","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk negyedik részében a brazilok saudade életfelfogását mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201021_Boldogsagatlasz_4_resz_Mit_tanulhatunk_a_braziloktol_saudade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b689bd03-b580-4a5c-b0d5-f82ec0371b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a3fa0-8990-4d3f-9914-4ca5aae38215","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201021_Boldogsagatlasz_4_resz_Mit_tanulhatunk_a_braziloktol_saudade","timestamp":"2020. október. 21. 19:15","title":"Boldogságatlasz 4. rész: Mit tanulhatunk a braziloktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Társkereső fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is.","shortLead":"A Facebook Társkereső fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is.","id":"20201022_facebook_dating_tarskereso_app_alkalmazas_tarskereses_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cdfd9-1c3e-467c-8f5c-6d94d1f0417a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_facebook_dating_tarskereso_app_alkalmazas_tarskereses_online","timestamp":"2020. október. 22. 09:33","title":"Váratlanul Magyarországon is elindította randizós felületét a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","shortLead":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","id":"20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca811553-cb52-4260-a5ea-11a163588472","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 20. 16:02","title":"Füstölt egy kórterem az Uzsoki Utcai Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","shortLead":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","id":"20201020_Varga_Judit_koronavirus_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c146cb-dfe4-4d61-b703-5c5d1a7f3ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Varga_Judit_koronavirus_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 20:56","title":"Varga Judit is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről a jogállamisági feltételességéről szóló tárgyalások kapcsán. Bár részletek nem derültek ki, a nyilatkozatokból úgy tűnik, a tagállamok engednek az EP követeléseinek.","shortLead":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről...","id":"20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c72286-7e6f-4751-9dd7-b25b2a108436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","timestamp":"2020. október. 20. 21:16","title":"Jogállamisági tárgyalások: előrelépés történt az alkudozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d447c2a-6b84-4474-94b6-4c76bc90797b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi test bonyolultságát mutatja, hogy bizonyos részei még ma sem ismertek teljesen. Holland onkológusok most találtak rá egy eddig kategorizálatlan szervre.","shortLead":"Az emberi test bonyolultságát mutatja, hogy bizonyos részei még ma sem ismertek teljesen. Holland onkológusok most...","id":"20201021_uj_szerv_emberi_test_fej_rakkutatas_nyalmirigy_tomografia_psma_pet_ct_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d447c2a-6b84-4474-94b6-4c76bc90797b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7716088-62dd-40d9-8815-27315637da99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_uj_szerv_emberi_test_fej_rakkutatas_nyalmirigy_tomografia_psma_pet_ct_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 21. 13:20","title":"Véletlenül találtak egy új szervet az emberi testben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]