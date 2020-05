Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaadfc55-6ed8-4153-a0cf-0d5a473354c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 21 új igazolt fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon; sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja; Ghánában egy munkás 533 kollégáját fertőzte meg egy halfeldolgozóban. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Mindössze 21 új igazolt fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon; sokkal kevésbé rossznak látják...","id":"20200511_Jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaadfc55-6ed8-4153-a0cf-0d5a473354c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac20a5b-1d41-4c93-81a7-42ceaf320373","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 11. 07:20","title":"Jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma Magyarországon - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék a jogállammal.","shortLead":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék...","id":"20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22913ad1-f5e2-467d-be62-9fd942b3a963","keywords":null,"link":"/360/20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","timestamp":"2020. május. 10. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke bízik abban, hogy a magyarok nem akarnak újra szocializmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunk korábbi részében megismerhették az észak-koreai elit életét – most az „ellenkező irányba\" indulunk, és a legszegényebbek mindennapjaiba nyerünk betekintést. Mi az a csong? Mik a túlélési technikák az embert próbáló szegénység közepette? Azt is megtudhatja, hogy – bár Észak-Koreában hivatalosan nincs adó -, milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módon sarcolja meg polgárait a rendszer.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9fc4b7-54b3-42f1-aa6d-e68c1097c610","keywords":null,"link":"/360/20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","timestamp":"2020. május. 09. 18:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 4. rész – A legszegényebbek élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","shortLead":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","id":"20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65014d92-6dd9-494b-95e3-9db9f90c0db8","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","timestamp":"2020. május. 10. 13:40","title":"Hétfőtől újra járnak a vonatok Győr és Bécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","shortLead":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","id":"20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b146147-38bb-478c-900f-e0202a645640","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 15:47","title":"Újra megjelent Vuhanban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nagymagyar, szétbeszélés, diplomata-útlevél, tankönyvi, összefogás.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d051030-e7e8-4c96-9b54-f5f2bc34d385","keywords":null,"link":"/360/20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya \"nagymagyar\" akart lenni, de lepisszegték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá helyezte - magyarázta az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá...","id":"20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b212680-7df0-48e0-8896-34665c1e2d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","timestamp":"2020. május. 10. 11:09","title":"Varga Judit nem hagyta szó nélkül, hogy az Európai Bizottság alelnöke helyreigazította a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]