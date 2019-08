Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők már negyedik napja akadályozzák a világ egyik legnagyobb légikikötőjének a forgalmát. A tüntetők az indulási oldalon lévő csarnok működését lehetetlenítették el. ","shortLead":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők...","id":"20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23bc84-e4a2-4345-951f-4091c39c2c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:08","title":"Megszállták a repteret a tüntetők Hongkongban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek a környezetvédelmi szempontok, nem postáznak.","shortLead":"Győztek a környezetvédelmi szempontok, nem postáznak.","id":"20190813_Az_IKEA_katalogusat_ne_a_postaladajaban_keresse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2899aacc-563b-4107-9656-7b667c3d4b92","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Az_IKEA_katalogusat_ne_a_postaladajaban_keresse","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:34","title":"Az IKEA katalógusát ne a postaládájában keresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának a Samsung. Az újításokról ugyan írni is lehet, de sokkal jobban be lehet mutatni a funkciókat néhány videórészlettel.","shortLead":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b0d52-162c-49cb-90be-e39b59b76666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:33","title":"Ilyen videókat lehet csinálni a Samsung Galaxy Note10-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate maximális értékelést adott rá.","shortLead":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate...","id":"20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bef11d-1fb6-4ad9-afa0-d9197e0ae355","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:03","title":"Nagyon rendben van a Note10+ képernyője – mondják a tesztlaborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]