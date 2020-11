Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","shortLead":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","id":"20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabf6bbf-08e2-402e-b1a1-47d524327a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","timestamp":"2020. november. 03. 11:42","title":"Eladó egy kétfejű Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Markánsan eltérő jövőt kínál a szavazóknak Donald Trump és Joe Biden, bár az előbbi spórol a konkrétumokkal, az utóbbi pedig tesz néhány beválthatatlan ígéretet is. ","shortLead":"Markánsan eltérő jövőt kínál a szavazóknak Donald Trump és Joe Biden, bár az előbbi spórol a konkrétumokkal, az utóbbi...","id":"20201103_Az_elnok_mellett_Amerikat_is_valasztanak_maguknak_Trump_es_Biden_szavazoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008921e6-cf09-4429-89f7-2ec618f384e5","keywords":null,"link":"/360/20201103_Az_elnok_mellett_Amerikat_is_valasztanak_maguknak_Trump_es_Biden_szavazoi","timestamp":"2020. november. 03. 13:00","title":"Az elnök mellett Amerikát is választanak maguknak Trump és Biden szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","shortLead":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","id":"202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42575c4-f942-426f-a57a-8cb1d15ac667","keywords":null,"link":"/360/202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","timestamp":"2020. november. 02. 12:00","title":"Van élet a járvány után? Ez az utazási vállalkozás bízik a turizmus jövőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","shortLead":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","id":"20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e9bf0-6bc8-4a09-ae1d-4c1eb3bf9c06","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","timestamp":"2020. november. 03. 10:36","title":"Szén-dioxidból gyártott műanyagba csomagolja majd a kozmetikumokat a L’Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","shortLead":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","id":"20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4994392-531e-4d7c-b5c2-195ddd1f5a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","timestamp":"2020. november. 03. 07:59","title":"Így spórolnak a Bentley-nél: itt a „csak” 550 lóerős Flying Spur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Verseny nem volt.","shortLead":"Verseny nem volt.","id":"20201103_Atepitik_a_paksi_atomeromu_tuzivizrendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec102b8-21a7-4578-9e96-2b0fa975524e","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Atepitik_a_paksi_atomeromu_tuzivizrendszeret","timestamp":"2020. november. 03. 15:14","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége 2 milliárdért építi át a paksi atomerőmű tűzivíz-rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"itthon","description":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését, amely kimondta, hogy a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar szabályozás uniós jogba ütközik.","shortLead":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését...","id":"20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337205a9-13dd-45ef-9926-65c888a5dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","timestamp":"2020. november. 03. 15:45","title":"Az Európai Bizottság egy hónapon belül látni akarja a civiltörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]