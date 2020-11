Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem az utolsó.","shortLead":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem...","id":"20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89996a2d-2a94-4cad-b66f-eb864efdcb7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:33","title":"Francia kutatók szerint a koronavírusnak negyedik, sőt ötödik hulláma is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","id":"20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b30e208-b445-43a1-9f9b-4188b9a215ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","timestamp":"2020. november. 03. 09:07","title":"Hogyan drágulhat ennyire a kötelező, amikor a járvány miatt kevesebben autóznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. 