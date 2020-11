Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy nem nyilvános kormányhatározat alapján a fővárosi augusztus 20-ai gigatűzijáték nem elmaradt, csak eltolták 2021-re. Az akár 1,3 milliárdos attrakció állami tulajdonú szervezője pedig 100 százalék előlegre jogosult, mondván "a rendezvény előkészítése érdekében a lehetséges felmerülő feladatok 90 százalékát teljesítette". A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román kormány gazdasági és közlekedési minisztere is koronavírusos lett. Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik. Bécsi merénylet: Az őrizetbe vettek közül négy embert már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban. Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet. Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot. Akár növelheti is a befolyását a Demokrata Párt a konzervatív hírcsatorna szerint. Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza az Amerikai Egyesült Államok törvényhozási szerve, a kongresszus alsóháza. Fox News: Demokrata többségű marad az amerikai képviselőház Lassan egy éve fenekestül felfordult az életünk. Amikor az első magyarországi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták, még nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig elhúzódik majd a járvány. Hogy az olyan mindennapi dolgok, mint a vásárlás vagy a nyilvános helyen étkezés komolyabb előkészítést fognak igényelni. Sajnos aztán mégis így lett. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat ahhoz, hogy ideg-összeroppanás nélkül vásárolhassunk bakancsot és meleg ruhákat télire akár a kedvenc bevásárlóközpontunkban is. Viselje, tartsa, fertőtlenítse! – így marad kockázatmentes a bevásárlóközpont A tervek szerint néhány héten belül mutathatja be a Nokia a 6300 újragondolt változatát, és jöhet egy olyan mobil is, amit a 8000-es széria ihletett meg. Újabb telefont támaszthat fel a Nokia. Egészen abszurd szállítást sikerült megörökíteni. Nagyobb csomag volt a kocsi tetején, mint maga az autó – fotó