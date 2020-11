Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4058281-9685-40b6-9fda-9be2a3029c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszönte, hogy az emberek betartják a szabályokat.","shortLead":"Megköszönte, hogy az emberek betartják a szabályokat.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4058281-9685-40b6-9fda-9be2a3029c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443a129f-d84d-47ad-991f-f618f7400223","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 12. 10:38","title":"Orbán a teraszáról figyelte, ahogy elcsitul a budapesti forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak tudni jó viszonyt kialakítani.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak...","id":"20201110_Bajnai_usa_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54769ff-8796-46ce-8372-76a27b003afc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Bajnai_usa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 17:11","title":"Bajnai: Az Egyesült Államokban nemsokára számba veszik, ki melyik sorban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","shortLead":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","id":"20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379397e0-499a-42b0-bb95-e0df657a8751","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","timestamp":"2020. november. 11. 17:41","title":"Több hét után újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. 