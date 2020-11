Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár erősen szabálykövetők, és az immunrendszerük sem fog túlműködni, a Down-szindrómás embereket különösen védeni kell a koronavírus-fertőzéstől. Hamarabb öregszenek, nagy többségük olyan veleszületett betegséggel él, ami komoly kockázatot jelent fertőzés esetén, és sokan laknak közülük nagy intézményekben. 2020. november. 18. 16:00 Miért kell fokozottan védeni a koronavírustól a Down-szindrómásokat? A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint. 2020. november. 18. 08:01 Blikk: Fél fizetést kaptak csak a járványkórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók

A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket feljutott az A-ligába, egyben esélyt szerzett a világbajnoki pótselejtezőre. 2020. november. 18. 20:42 Magyarország-Törökország 2-0, csoportgyőztes a magyar válogatott Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban az Asus prémium kategóriás ultrabookja. A ZenBook Flip S az Intel legújabb processzorával és gyönyörű 4K OLED kijelzővel lendül támadásba a pénztárcánk ellen. 2020. november. 17. 18:03 Lopakodó tigris: teszten az Asus új, alakváltó notebookja

A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait. 2020. november. 17. 19:40 A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen. Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. 2020. november. 18. 11:03 Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye

Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.

","shortLead":"Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.\r

2020. november. 17. 22:08 Egy hét késéssel derült ki, hogy online is oktathatnak a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok

Két hónap múlva már csak 2500-2500 amerikai katona állomásozhat a két országban. 2020. november. 17. 20:47 Donald Trump csapatkivonást rendelt el Afganisztánból és Irakból