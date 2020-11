Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi devizatulajdonossal együtt. A devizaadósok viszont veszítenek – köztük az állam is.","shortLead":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi...","id":"202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1868715a-dd57-4957-a368-b70af4480760","keywords":null,"link":"/360/202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","timestamp":"2020. október. 31. 07:00","title":"Matolcsyék nyertek, de valójában mindannyian veszítettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","shortLead":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","id":"20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7dae6f-f671-4546-8452-6809f076725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","timestamp":"2020. október. 31. 17:56","title":"ATV: A kormányhivatalokba szállították a lefoglalt vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","shortLead":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","id":"20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb23b0a-c8a9-4414-9fd4-5784d20364f6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 31. 11:57","title":"Taxival ment az erdőbe az elrejtett kábítószerért a díler, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skót színész 90 éves volt.","shortLead":"A skót színész 90 éves volt.","id":"20201031_Meghalt_Sean_Connery","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cd42bf-25ce-477e-b973-aac064bb17a1","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Meghalt_Sean_Connery","timestamp":"2020. október. 31. 13:29","title":"Meghalt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","shortLead":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","id":"20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b0690-ddfc-4c57-a051-6512929d3141","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Egész Magyarországot magas kockázatúvá minősítette Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Optimista közleményben erősíti meg a szabolcsi intézmény, hogy háziorvosok kezelik a Covid-betegeket. Egy kis kezdeti ijedtség után minden rendben.","shortLead":"Optimista közleményben erősíti meg a szabolcsi intézmény, hogy háziorvosok kezelik a Covid-betegeket. Egy kis kezdeti...","id":"20201030_Nyiregyhazi_korhaz_ellenvetes_nelkul_neznek_a_kihivas_ele_az_atvezenyelt_haziorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9499d-78eb-4c04-8043-5fd9c8d7df4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Nyiregyhazi_korhaz_ellenvetes_nelkul_neznek_a_kihivas_ele_az_atvezenyelt_haziorvosok","timestamp":"2020. október. 30. 16:18","title":"Nyíregyházi kórház: Ellenvetés nélkül néznek a kihívás elé az átvezényelt háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]