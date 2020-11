Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","shortLead":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","id":"20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc0bed1-e2e9-4955-8f0e-f2d77603551e","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. november. 09. 15:25","title":"Donald Trump törni-zúzni fog az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","shortLead":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","id":"20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32a5bc-8412-4afe-bd3c-9988c8072984","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","timestamp":"2020. november. 09. 05:30","title":"George W. Bush gratulált Bidennek, és elismerte a választás tisztaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió totális erkölcsi talajvesztését mutatja. Mindez nyílegyenesen vezet a szakadékba, az Európai Unió felbomlásához.","shortLead":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió...","id":"20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436263d3-f8c1-4025-bc86-33e5c5536723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","timestamp":"2020. november. 08. 08:46","title":"Kövér goebbelsi propagandáról és az EU felbomlásához vezető útról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","shortLead":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","id":"20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e57f43-9b90-46e2-9f8a-1ad44727d8c9","keywords":null,"link":"/sport/20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","timestamp":"2020. november. 09. 11:02","title":"Szoboszlai is karanténban, lemaradhat a sorsdöntő meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy Giuliani szokatlan helyszínen tartott \"nagy sajtótájékoztatót\". Egyes vélekedések szerint a Four Seasonsbe szerették volna megszervezni az eseményt, de összekeverték a hotellánc nevét egy kertépítő céggel. ","shortLead":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy...","id":"20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460afced-6fe7-4826-b526-dc7d618fd7d6","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","timestamp":"2020. november. 08. 14:15","title":"Egy külvárosi parkolóban, autószerelő műhelyek és szexshop közelében tartott Trump ügyvédje sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Nyugat cselszövésének tartja a koronavírust John Magufuli tanzániai elnök, aki mindent és mindenkit elsöpört az újraválasztása útjából.","shortLead":"A Nyugat cselszövésének tartja a koronavírust John Magufuli tanzániai elnök, aki mindent és mindenkit elsöpört...","id":"202045_john_magufuli_tanzaniai_buldozer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8579d-a10e-4bd2-a53a-88704c2ca2d2","keywords":null,"link":"/360/202045_john_magufuli_tanzaniai_buldozer","timestamp":"2020. november. 08. 16:30","title":"Inhalálást javasol a koronavírus ellen Tanzánia buldózere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint, főleg a kor előrehaladtával. Az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen tünetet, köztük hüvelyszárazságot okozhat. Egy alapos nőgyógyászati kivizsgálással azt is megtudhatjuk, hogy a panaszaink enyhítésére elegendő-e egy hidratáló összetevőket tartalmazó hüvelyi készítmény – kenőcs vagy kúp – kúraszerű használata, vagy esetleg hormonterápiára van-e szükségünk a hüvelyhám helyreállításához, illetve ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapokat megnehezítő irritációtól.\r

","shortLead":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint...","id":"cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df833c-5b37-4cd4-b308-b49cc345ba54","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","timestamp":"2020. november. 09. 07:30","title":"Beszéljünk szakértővel a hüvelyszárazságról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"}]