[{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután, inkább már nem is áll meg. ","shortLead":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután...","id":"20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20804b1f-ecce-4207-9d12-d5870755c7e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","timestamp":"2020. november. 20. 04:19","title":"Videó: Szembe sávban nyert időt, a kocsisort és a piros lámpát is letudó autós a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogerős ítélet született a sportkocsival hajtó autós ügyében, aki egy igazolványt lobogtatva, büntetőfékezéssel akart megleckéztetni egy szerinte lassan haladó autóst. ","shortLead":"Jogerős ítélet született a sportkocsival hajtó autós ügyében, aki egy igazolványt lobogtatva, büntetőfékezéssel akart...","id":"20201118_Egy_evre_elvettek_a_jogositvanyat_es_325_ezres_birsagot_kapott_az_M0son_buntetofekezo_audis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0fedb0-f1f3-4597-b706-3833418336fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Egy_evre_elvettek_a_jogositvanyat_es_325_ezres_birsagot_kapott_az_M0son_buntetofekezo_audis","timestamp":"2020. november. 18. 12:34","title":"Egy évre elvették a jogosítványát, és 325 ezres bírságot kapott az M0-son büntetőfékező audis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában. Varga Judit szerint kérdések helyett unalomig ismert vádaskodást, elfogultságot és liberális lózungokat kapott. Az interjú közben azonban néhány esetben nem konkrétan a feltett kérdésre válaszolt, inkább a jól ismert kormányzati kommunikációs fogásokat alkalmazta, ahogy erre a riporter is emlékeztette. Megnéztük a teljes interjút, hogy önnek már ne kelljen. ","shortLead":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában...","id":"20201118_Varga_Judit_BBC_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62658897-adc2-46b4-bed8-2d5e53c64ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Varga_Judit_BBC_interju","timestamp":"2020. november. 18. 12:10","title":"Ilyen, amikor Varga Judit valódi újságírói kérdéseket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2ac9d-f361-430e-b756-54525238c5c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbben elektromos és elektronikai készülékek, mobiltelefonok és laptopok javítására használják fel a támogatást.","shortLead":"A legtöbben elektromos és elektronikai készülékek, mobiltelefonok és laptopok javítására használják fel a támogatást.","id":"20201119_Bevalt_Becsben_a_javitasi_kupon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2ac9d-f361-430e-b756-54525238c5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d16017-b644-4c42-803c-11ef7b81623c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Bevalt_Becsben_a_javitasi_kupon","timestamp":"2020. november. 19. 17:47","title":"Bejött a bécsieknek a javítási kupon, már 100 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","shortLead":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","id":"20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd352ec5-9c4a-4f8f-9180-433137ad77b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","timestamp":"2020. november. 18. 11:08","title":"Terrorizmus miatt áll bíróság elé egy férfi, aki a TEK-nek írta meg, hogy rendőröket akar ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","shortLead":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","id":"20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c7e7-fca8-4f0c-a8ff-96e4cfac83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 18. 13:05","title":"Buszsofőrök kérik az operatív törzset, hogy hozzák vissza a tavasszal bevált óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási eredményeket is meghamisították.","shortLead":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási...","id":"20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6667ce2d-18e0-43f7-ac8b-f9e9224480e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","timestamp":"2020. november. 18. 13:14","title":"Fehéroroszország gazdasága hamarosan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]