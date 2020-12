Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is emberek tüntették el.","shortLead":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is...","id":"20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c98645-5eff-45a6-89fa-b349c72b69a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","timestamp":"2020. december. 02. 09:33","title":"Megvan, kik vitték el a titokzatos fémoszlopot az amerikai sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás végeredményét.","shortLead":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás...","id":"20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8e5c6-e537-471f-95b3-d872a4388ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. december. 02. 06:22","title":"Még Trump igazságügyi minisztere szerint sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","shortLead":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","id":"20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2945b48-1bd3-4e8e-b8ae-23b6df8771e0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","timestamp":"2020. december. 01. 21:19","title":"Bajnokok Ligája: kikapott a Real Madrid, Szoboszlaiék Moszkvában nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház felújítja Vers Csak Neked nevű akcióját. ","shortLead":"A színház felújítja Vers Csak Neked nevű akcióját. ","id":"20201201_Ismet_telefonon_mondanak_verset_az_Orkeny_Szinhaz_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd75058-0a7d-46ac-a3b1-b0a999a2746b","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Ismet_telefonon_mondanak_verset_az_Orkeny_Szinhaz_tagjai","timestamp":"2020. december. 01. 14:26","title":"Halló, Örkény Színház? Egy verset kérnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak a városok lakosságán.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak...","id":"20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f343309-311c-454d-b325-78957ee13f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","timestamp":"2020. december. 02. 19:51","title":"Kósa: Nem támogatja a kormány az iparűzési adó eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette, az igazság pedig talán egyszer kiderül.","shortLead":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette...","id":"20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb11bb-d5b0-488f-9bdb-109b35038779","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Szijjártó Péter a sajtóból értesült Szájer József brüsszeli partijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódottak lehetnek a magyar futballrajongók: az FC Barcelona több sztárja is otthon marad a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés napján.","shortLead":"Csalódottak lehetnek a magyar futballrajongók: az FC Barcelona több sztárja is otthon marad a Ferencváros elleni...","id":"20201201_lionel_messi_fc_barcelona_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea35e6-3790-48b7-bcb2-21121da581e1","keywords":null,"link":"/sport/20201201_lionel_messi_fc_barcelona_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. december. 01. 13:34","title":"Messi és Coutinho sem jön Budapestre a Ferencváros elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat használók: egy emberre hajazó digitális asszisztens érkezhet.","shortLead":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat...","id":"20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba4aaa-b142-41d7-b041-0b093e65b9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","timestamp":"2020. december. 01. 08:03","title":"Még karácsony előtt mesterséges ember érkezhet a Galaxy telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]