[{"available":true,"c_guid":"bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Facebook még nincs teljesen megelégedve az online vásárlások terén nyújtott szolgáltatásaival, ezért bővíti ezzel kapcsolatos portfólióját. A konkrét ügylet hátterében egy másik cég és technológiájának felvásárlása áll.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Facebook még nincs teljesen megelégedve az online vásárlások terén nyújtott szolgáltatásaival, ezért...","id":"20201201_facebook_kustomer_felvasarlas_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33659d-5fee-49a8-a529-175aebc0f4a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_facebook_kustomer_felvasarlas_online_vasarlas","timestamp":"2020. december. 01. 10:03","title":"A Facebooké lett egy újabb cég is, egymilliárd dollárt fizethettek értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál tudósok.","shortLead":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál...","id":"20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18914d2f-582e-47fb-965d-aecb80127827","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"3 millió új galaxist találtak 300 óra alatt az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","shortLead":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","id":"20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4fecf3-2f56-43ab-a72b-b139e17a1739","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","timestamp":"2020. november. 30. 22:15","title":"Arizonában is hitelesítették Joe Biden győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","shortLead":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","id":"20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30ae15-646b-41fc-99f2-463c76d80ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","timestamp":"2020. december. 01. 09:27","title":"Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban. Bizonyítékként egy olyan fotót csatoltak, amin lényegében csak az autója két világító fényszórója látszik. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott egy autós, aki a rendőrség szerint az Andrássy úton száguldozott idén nyáron egyik hajnalban...","id":"20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fb540c-c60f-4881-b9cd-0b4a348c84f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13844c-7ba5-42c3-9f48-5a88da18bc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Egy_felismerhetetlen_kep_alapjan_birsagoltak_300_ezer_forintra_egy_autost","timestamp":"2020. december. 01. 17:27","title":"Felismerhetetlen kép alapján bírságoltak 300 ezer forintra egy autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban. De hiába: a járvány második hullámában sincs higgadt válságkezelés. Mindez meglátszik a kormánypártok és a miniszterelnök népszerűségén is.","shortLead":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban...","id":"20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73f86e-4aad-4aba-8b20-58db62bfcd0c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","timestamp":"2020. december. 01. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Csak a tesztemen át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások. A kötelezettségek teljesítését megkönnyíti az épületek okossá tétele.","shortLead":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások...","id":"202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239512da-7bdd-4d1a-9787-6c0c869f9b4f","keywords":null,"link":"/360/202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","timestamp":"2020. november. 30. 16:00","title":"Két legyet egy csapásra: kényelmesebb és takarékosabb is az okosotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén, hogy arra 2008 óta nem volt példa – közölte a brazil tudományos és technológiai minisztérium űr- és légkörkutatási intézete (INPE), amelynek feladata az esőerdők állapotának figyelemmel kísérése.","shortLead":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén...","id":"20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d9b54f-e1b1-45d6-89ab-73421a88572d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","timestamp":"2020. december. 01. 22:57","title":"2008 óta nem volt ilyen nagymértékű erdőirtás Amazóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]