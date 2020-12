Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég viszont növelné a vevők számát, és állítólag egy újabb színváltozatban is elkészítené a mi kontinensünkre szánt eszközt.

","shortLead":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég...","id":"20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107b647-6b8e-4a31-b038-75502e0947aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","timestamp":"2020. december. 05. 15:03","title":"Különleges készülék: végre hozzánk is jöhet a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik, hogy vajon melyik \"futóbolond\" lesz a főigazgató - ezt mondta az ATV-nek Prőhle Gergely, a PIM korábbi vezetője, akit a Szájer-ügyről is kérdeztek. ","shortLead":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik...","id":"20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924e6fa4-bb1e-498d-9f36-915e3923d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","timestamp":"2020. december. 05. 09:08","title":"Prőhle: Mindenki jobban jár, ha Demeter marad a PIM élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","shortLead":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","id":"20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5f911-803e-433b-92bd-009857ca01f1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","timestamp":"2020. december. 06. 10:29","title":"Már bőven 58 perc alatt kell futnia, ha meg szeretné dönteni a félmaraton világrekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység háborús bűncselekménynek számít, amely felderítését jelenleg csak megnehezíti a más érdekekre hivatkozó közösségi oldal.","shortLead":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység...","id":"20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fc9d7-76db-4d35-af44-97643ed0c0fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","timestamp":"2020. december. 05. 08:03","title":"Élénkítheti a feketekereskedelmet a Facebook képtörlő szabálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lajosmizsénél történt pénteken egy komolyabb autós üldözés, ami után még figyelmeztető lövéseket is le kellett adnia egy rendőrnek. ","shortLead":"Lajosmizsénél történt pénteken egy komolyabb autós üldözés, ami után még figyelmeztető lövéseket is le kellett adnia...","id":"20201205_Fanak_hajtott_egy_sofor_autos_uldozes_utan_majd_ratamadt_a_rendorre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c22707-7867-4e49-a3ff-c5937ffc0e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_Fanak_hajtott_egy_sofor_autos_uldozes_utan_majd_ratamadt_a_rendorre","timestamp":"2020. december. 05. 08:53","title":"Fának hajtott, majd rátámadt a rendőrre egy autós üldözés után a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","shortLead":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","id":"20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90380631-ef3f-464d-9b0e-554013062e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","timestamp":"2020. december. 06. 16:24","title":"A Jobbik még nem döntött a közös listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]