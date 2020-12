Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak, és műsorai jól alkalmazkodtak a rendkívüli körülményekhez.","shortLead":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak...","id":"20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc73343-60cf-494c-af21-d999c572ba7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","timestamp":"2020. december. 06. 18:03","title":"Szól a rádió, és a kutatók szerint kulcsszerepet töltött be a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695fc7d-6453-4c62-aa34-4e6be11e4553","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Csökken Európa lemaradása az innováció terén, de még van mit behozni az USA-val és Ázsiával vívott versenyben. A földrészen belül is átrendeződés tapasztalható, Kelet- és Közép-Európa kezdi behozni a Nyugattal szembeni hátrányát – mondta a HVG-nek Végh Attila, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kormányzattanácsának tagja. Az EIT csak tavaly 445 millió eurót juttatott az európai innovátoroknak.","shortLead":"Csökken Európa lemaradása az innováció terén, de még van mit behozni az USA-val és Ázsiával vívott versenyben...","id":"20201205_Europa_jon_fel_az_innovacioban_Budapest_pedig_kozpontta_valik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8695fc7d-6453-4c62-aa34-4e6be11e4553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f01c259-d475-408d-a1f7-0184a0ada422","keywords":null,"link":"/kkv/20201205_Europa_jon_fel_az_innovacioban_Budapest_pedig_kozpontta_valik","timestamp":"2020. december. 05. 16:06","title":"Európa jön fel az innovációban, Budapest pedig központtá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea6ee4-069f-47c1-8c33-54bd89deff00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mini Mikulásnak öltözették az ápolók a ma született csecsemőket Orosházán.","shortLead":"Mini Mikulásnak öltözették az ápolók a ma született csecsemőket Orosházán.","id":"20201206_Mikulas_ruhaba_oltoztettek_az_oroshazi_korhaz_ujszulottjeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beea6ee4-069f-47c1-8c33-54bd89deff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e126e-0aa5-494b-a5c4-0848682dffbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Mikulas_ruhaba_oltoztettek_az_oroshazi_korhaz_ujszulottjeit","timestamp":"2020. december. 06. 13:54","title":"Mikulás ruhába öltöztették az orosházi kórház újszülöttjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","shortLead":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","id":"20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86416e0-837b-465d-9c68-563ea7684c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","timestamp":"2020. december. 06. 09:46","title":"Tüntetők és a rendőrök csaptak össze Franciaországban, többeket letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be a járvány Szerbiában.","shortLead":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be...","id":"20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679f8aa2-00dc-4101-b8d8-b096ed80f8de","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 09:56","title":"Összeomolhat a szerb egészségügy a karácsonyra hazatérő vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon vasárnap.","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon...","id":"20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64287ac-153b-4545-8534-5208664727e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","timestamp":"2020. december. 06. 10:55","title":"A magyarlakta térségekben még az átlagnál is kevesebben szavaznak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]