[{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján 2-0-ra legyőzte vendégét, a Real Valladolidot.","shortLead":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján...","id":"20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8861-25ef-48d1-8316-ab518c9e49c4","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","timestamp":"2020. december. 05. 21:07","title":"Az Atletico Madrid került a spanyol bajnokság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","id":"20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e539d6-c3d6-4301-b1f6-aa8edaee4398","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","timestamp":"2020. december. 07. 05:16","title":"Rudy Giuliani elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: ereszcsatorna, értékrend, Takarodjon!, hallgatás, balfácán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df56dec-1f44-4e43-bde0-45b5031548b4","keywords":null,"link":"/360/20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. december. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ragaszkodik az undorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik napja dönt rekordokat a halálozás, miközben 5525 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Harmadik napja dönt rekordokat a halálozás, miközben 5525 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új...","id":"20201205_193_ember_hunyt_el_az_elmult_24_oraban_koronavirus_miatt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0bdccb-4e3b-446a-943c-91af3b998bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_193_ember_hunyt_el_az_elmult_24_oraban_koronavirus_miatt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 09:14","title":"193 ember hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","shortLead":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","id":"20201206_Tarnok_kutyatamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59dc4f-bacf-41e1-ac24-0ad309cbbfca","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Tarnok_kutyatamadas","timestamp":"2020. december. 06. 20:32","title":"Megsérült egy tinédzser egy tárnoki kutyatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","shortLead":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","id":"20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c7cddf-c073-48ca-b725-a27c17844685","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 18:31","title":"Gerendai: Nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A harmadik videóban Szőke Abigél A kis hercegből olvas fel egy részletet. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455f409-0035-493b-a481-eb361cbd51d0","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","timestamp":"2020. december. 06. 18:05","title":"„Minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]