[{"available":true,"c_guid":"8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","shortLead":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","id":"20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a38037-0b0c-4e84-8d5c-b090f2c1c505","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","timestamp":"2020. december. 07. 13:19","title":"Maszkcsempész kamionost buktattak le a röszkei pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","shortLead":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","id":"20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402a31f-ad2b-4f02-b4d9-9517be96fc73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 18:57","title":"Másfélszer annyian vallották magukat munkanélkülinek, mint ahányan hivatalosan azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek...","id":"20201208_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87687854-a84d-4c16-bca6-1b7e0060587a","keywords":null,"link":"/360/20201208_Radar360","timestamp":"2020. december. 08. 08:00","title":"Radar360: Brüsszel feladta a leckét Orbánnak, ő meg a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05fdbce-4b2f-465d-975f-a90beff88bea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A WHO veszélyhelyzeti igazgatója egyáltalán nem javasolja az ölelést a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A WHO veszélyhelyzeti igazgatója egyáltalán nem javasolja az ölelést a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201208_Egeszsegugyi_Vilagszervezet_karacsony_oleles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e05fdbce-4b2f-465d-975f-a90beff88bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb38ae1-5f8b-49dd-8752-fc330b368f3c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egeszsegugyi_Vilagszervezet_karacsony_oleles","timestamp":"2020. december. 08. 05:55","title":"Egészségügyi Világszervezet: Ne ölelgessük egymást karácsonykor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","id":"20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0f8b18-cc95-444a-92a6-21f833414271","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","timestamp":"2020. december. 08. 09:21","title":"245 lóerő és zöld rendszám: itt a legújabb Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi telefonok, processzorfoglalatok és sok más eszköz. Ezért is lehet nagy gond, hogy hackerek sikerrel támadták meg a cég szervereit, és rengeteg adatot loptak.","shortLead":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi...","id":"20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875700a-f03c-4187-bb5c-cd9d6031ff8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","timestamp":"2020. december. 08. 20:03","title":"Súlyos kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártóját, 10 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]