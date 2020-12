Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt róluk.","shortLead":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt...","id":"20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f50fc3c-a7c7-4e62-8824-7764471b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","timestamp":"2020. december. 14. 14:33","title":"Ezt nézze meg: hat képernyőt kezel egyetlen M1-es Mac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","shortLead":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","id":"20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e704873-3f2d-42d6-a4b8-20d976d7669b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","timestamp":"2020. december. 13. 08:36","title":"Olyan aprólékossággal restaurálták ezt a romos Matchboxot, mint egy igazi autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","shortLead":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","id":"20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded47dff-31a6-45de-83a0-6e6483e26469","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","timestamp":"2020. december. 14. 16:12","title":"Elítélték a jemeni egyetemistákat bántalmazó pécsi férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával együtt a háztartási balesetek kockázata is megnő. Pénzügyi szakértővel vizsgáltuk meg, milyen biztosítási lehetőségek érhetők el a piacon, ha nem akarjuk, hogy ingünk-gatyánk rámenjen a javítási költségekre egy baleset után. ","shortLead":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával...","id":"20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a862c-2735-4c62-92ad-0d31dde05a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","timestamp":"2020. december. 14. 07:38","title":"Megvéd-e a lakásbiztosítás a karácsonyi balesetekkel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt a tárgyalásoknak. ","shortLead":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt...","id":"20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1883e6ff-2ee2-4d09-85fa-003a0843d6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. december. 13. 13:15","title":"Nincs még veszve a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így könnyebben tudnak tárgyalni.","shortLead":"Így könnyebben tudnak tárgyalni.","id":"20201213_MarkiZay_Lehet_hogy_partta_alakul_a_Mindenki_Magyarorszaga_Mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f79619-33b0-4680-9286-e928d85304fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_MarkiZay_Lehet_hogy_partta_alakul_a_Mindenki_Magyarorszaga_Mozgalom","timestamp":"2020. december. 13. 22:31","title":"Márki-Zay: Lehet, hogy párttá alakul a Mindenki Magyarországa Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","shortLead":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","id":"20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96a70d6-254f-4a19-89af-9c450f0b20be","keywords":null,"link":"/elet/20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","timestamp":"2020. december. 14. 09:18","title":"George Clooney már csak a gyerekei miatt sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]