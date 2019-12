Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","shortLead":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","id":"20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf58c982-ed83-400d-a985-15568f5686f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","timestamp":"2019. december. 14. 18:27","title":"Greta Thunberg elfáradt, szünetet tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy angolt tanított.","shortLead":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból...","id":"20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97867f0c-673d-4e7a-a36e-27b5e72a5a56","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 14. 07:17","title":"Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasítja Manfred Weber a Fidesz visszafogadását az Európai Néppártba (EPP). A pártcsalád európai parlamenti frakcióvezetője erről a Spiegelnek nyilatkozott.","shortLead":"Elutasítja Manfred Weber a Fidesz visszafogadását az Európai Néppártba (EPP). A pártcsalád európai parlamenti...","id":"20191214_manfred_weber_europai_neppart_fidesz_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4b9767-c0ae-45ba-aa3b-2a154f0aed1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_manfred_weber_europai_neppart_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 14. 14:56","title":"Weber nem támogatja, hogy a Fidesz visszatérjen a Néppártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","shortLead":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","id":"20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d3783-3635-434d-9065-407aa466130a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","timestamp":"2019. december. 14. 14:08","title":"Két hónap múlva időközi választás lesz, a Fidesznek még jelöltje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17118cf3-54b3-40ab-9d6a-e71f138c78b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Láthatóan élvezték a nosztalgiázást.","shortLead":"Láthatóan élvezték a nosztalgiázást.","id":"20191214_Olivia_Newton_John_es_John_Travolta_Grease","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17118cf3-54b3-40ab-9d6a-e71f138c78b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bf9b93-262d-4b5d-ba87-1df25d09bbac","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Olivia_Newton_John_es_John_Travolta_Grease","timestamp":"2019. december. 14. 11:25","title":"Olivia Newton-John és John Travolta 41 év után felvette a Grease-kosztümöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","shortLead":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","id":"20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f16997-cefd-4cc0-956a-73bc309b35a9","keywords":null,"link":"/sport/20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 13. 15:22","title":"Hosszabbított edzőjével a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]