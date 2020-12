Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32834131-7c26-4c57-b6b3-954d492a62fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsi Moszkvában jött a világra. A nevét nem mondták meg, az arcát kitakarták a róla készült fotón.","shortLead":"A kicsi Moszkvában jött a világra. A nevét nem mondták meg, az arcát kitakarták a róla készült fotón.","id":"20201228_edward_snowden_apa_gyermek_moszkva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32834131-7c26-4c57-b6b3-954d492a62fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517804e-4f39-424c-a142-87794095c21d","keywords":null,"link":"/elet/20201228_edward_snowden_apa_gyermek_moszkva","timestamp":"2020. december. 28. 08:16","title":"Megszületett Edward Snowden gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","shortLead":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","id":"20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af9bc51-a728-413d-8f36-c51fb3546125","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","timestamp":"2020. december. 28. 05:15","title":"Elengedték az orosz hatóságok Navalnij ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a 63 éves férfinak lettek volna társai.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a 63 éves férfinak lettek volna társai.","id":"20201228_nashville_robbantas_lakokocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08821580-6b91-4c22-980b-404b932d462b","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_nashville_robbantas_lakokocsi","timestamp":"2020. december. 28. 05:33","title":"Egy helyi lakos volt a nashville-i robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hétvégének az ötödik helyről nekivágó Chelsea vendégként maradt alul a 15. Arsenallal szemben az angol labdarúgó-bajnokság 15., hagyományos karácsonyi fordulójának szombat kora esti összecsapásán.","shortLead":"A hétvégének az ötödik helyről nekivágó Chelsea vendégként maradt alul a 15. Arsenallal szemben az angol...","id":"20201226_Az_Arsenal_konnyen_gyozte_le_a_Chelseat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412eb716-f85a-4b79-9273-fbc0350d82dd","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Az_Arsenal_konnyen_gyozte_le_a_Chelseat","timestamp":"2020. december. 26. 21:48","title":"Az Arsenal könnyen győzte le a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint szakmailag.","shortLead":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint...","id":"20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc6a08a-c8d6-4d9e-ab33-ce206a02dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Kiricsi Gábor: Kihipózott életünkben azért maradtak még színes foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására utaló grófi jelző.","shortLead":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására...","id":"202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c6147-fedc-4b75-a89a-eb54fb902644","keywords":null,"link":"/360/202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","timestamp":"2020. december. 28. 10:00","title":"Egyszeri tévedés, vagy a rangok és címek feltámasztására készül az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]