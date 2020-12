Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.

Földrengés történt Horvátország középső részén hétfő reggel – írja az Index.hr. A rengés epicentruma Zágrábtól 50 kilométerre volt délkeletre, 2 kilométeres mélységben pattant ki a Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű földmozgás.

Petrinja polgármestere, Darinko Dumbovic az Index.hr-nek arról számolt be, hogy erős földrengés sújtotta a várost és károk is keletkeztek, ugyanakkor azok mértékéről, illetve arról, hogy vannak-e sérültek, még nem tudott beszámolni.

#potres (#earthquake) 28.12 u 06:28 M5.0, 5 km jugozapadno od Petrinje. Ako ste osjetili potres, molimo javite na https://t.co/RJDaIJlwpM

Izvješće ćemo objaviti u komentaru. — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 28, 2020

Belovárban, Viroviticában, Koprivnicában, Ogulinban, Fiumében és más városokban is lehetett érezni a rengést, sőt, Magyarország dél részén is. Egy pécsi olvasónk arról számolt be, hogy fél 7 körül arra lett figyelmes, mintha valami rángatná az ágyat és az éjjeliszekrény is remegett. Mintegy 10 másodpercig tartott – tudtuk meg.

A horvát fővárost és környékét március 22-én rázta meg földrengés. A fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott és több ember megsérült.

Zágrábban a márciusi földrengés óra folyamatosak az utórengések. A szakemberek mintegy kétezer utólökést jegyeztek fel, amelyek negyede volt érezhető. Hatezer épület a mai napig nem biztonságos, köztük több óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem, kulturális és tudományos intézet.