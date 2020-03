Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már egy videó is előkerült.","shortLead":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már...","id":"20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb21e6-cdfd-406a-8daa-b315cb37152c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","timestamp":"2020. március. 20. 18:03","title":"Új funkciót kap az Instagram üzenetküldője, de valahonnan már ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube is eleget tesz az Európai Unió kérésének: hogy enyhítsen az európai internethálózatnak a járványügyi intézkedések következtében megnövekedett leterheltségén, alapjáraton rosszabb minőségben mutatja a videókat.","shortLead":"A YouTube is eleget tesz az Európai Unió kérésének: hogy enyhítsen az európai internethálózatnak a járványügyi...","id":"20200320_youtube_videok_minosege_sd_hd_bekapcsolasa_zenehallgatas_youtubeon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4011952-f382-49de-831d-253e59ee7b56","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_youtube_videok_minosege_sd_hd_bekapcsolasa_zenehallgatas_youtubeon","timestamp":"2020. március. 20. 13:03","title":"A járvány miatt a YouTube is ront a videók minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Főleg a 20 és 55 év közöttiek kerülnek kórházba az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"Főleg a 20 és 55 év közöttiek kerülnek kórházba az Egyesült Államokban.\r

","id":"20200320_usa_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26488824-8f41-4cb3-8c9f-9cc52757230a","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_usa_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 13:22","title":" Az amerikai adatok szerint a felnőtteknél kortól függetlenül kórházi ápolással vagy akár halállal is végződhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még akkor is az lenne, ha ki akarnák – de mintha annyira nem is akarnák.","shortLead":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még...","id":"202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53286dc0-422d-4a58-8696-00f752e3b815","keywords":null,"link":"/360/202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","timestamp":"2020. március. 21. 11:30","title":"Kormánykedvenc parkolási cégekkel szerződnek az ellenzéki önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","shortLead":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c1ab2-2f60-42e8-aee4-bbc84b528762","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","timestamp":"2020. március. 20. 12:09","title":"Hasmenéssel is jelentkezhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]