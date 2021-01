Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pfizer szerint 16 vírusmutációt már megvizsgáltak, az oltás hatékonyságát egyik sem befolyásolta komolyabban. ","shortLead":"Pfizer szerint 16 vírusmutációt már megvizsgáltak, az oltás hatékonyságát egyik sem befolyásolta komolyabban. ","id":"20210108_pfizer_vakcina_vedhet_mutans_koronavirustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d28613-8d2e-496e-b5f7-f4f3583f0e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_pfizer_vakcina_vedhet_mutans_koronavirustol","timestamp":"2021. január. 08. 15:24","title":"Úgy tűnik, véd a koronavírus-mutációktól is a Pfizer-BioNTech vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést tudnak kigazdálkodni. ","shortLead":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést...","id":"20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5966647a-8d55-4442-8ed5-99388e55fdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","timestamp":"2021. január. 08. 18:19","title":"Kásler \"diadalvideója\" alatt kérdezik a fogorvosok, hogy ők mikor számíthatnak béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072240b-29fd-4596-b1fb-f7c74ff8a0f8","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az ember, aki politikai szlogent csinált a „fake news”-ból, a szavaival egy egész fake univerzumot hozott létre, amely most olyan erővel tör be a valóságba, mint a trumpista zavargók a Capitoliumba.","shortLead":"Az ember, aki politikai szlogent csinált a „fake news”-ból, a szavaival egy egész fake univerzumot hozott létre, amely...","id":"20210107_Donald_Trump_maghackelte_a_szavakat__es_ezzel_a_valosagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4072240b-29fd-4596-b1fb-f7c74ff8a0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e250d3-f09b-41f9-bd1c-58add5334eaa","keywords":null,"link":"/elet/20210107_Donald_Trump_maghackelte_a_szavakat__es_ezzel_a_valosagot","timestamp":"2021. január. 07. 13:30","title":"Donald Trump meghackelte a szavakat – és ezzel a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész felidézte Budapest történetének legnagyobb szabású oltási kampányát, amely Bakács Tibor zuglói tisztiorvos nevéhez fűződik.","shortLead":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián...","id":"20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a593c8b6-8b68-42b4-b631-79010bb68e26","keywords":null,"link":"/elet/20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","timestamp":"2021. január. 08. 13:45","title":"Nyáry Krisztián: Így zajlott a főváros legnagyobb szabású oltási kampánya 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan embereknél mutatták ki a vírus új, fertőzőbb variációját, akik egyértelműen Franciaországban kapták azt el. Két járványgócát azonosítottak.","shortLead":"Olyan embereknél mutatták ki a vírus új, fertőzőbb variációját, akik egyértelműen Franciaországban kapták azt el. Két...","id":"20210107_koronavirus_mutacio_gocpont_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d546bd6-32ce-4486-bce4-9a87a3fe4277","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_koronavirus_mutacio_gocpont_franciaorszag","timestamp":"2021. január. 07. 19:41","title":"Iskolában és idősotthonban terjed a koronavírus-mutáció Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","shortLead":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","id":"20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa52d-5a71-48e8-bdd3-8a900af5bfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","timestamp":"2021. január. 08. 18:16","title":"Elítélték az újpesti rendőrautó-baleset miatt megvádolt törzsőrmestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg is zajlik a mentés.","shortLead":"Jelenleg is zajlik a mentés.","id":"20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21724382-3ebe-4067-9a4a-e8bf31c21e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 06:59","title":"Épületbe csapódott egy autó hajnalban a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]