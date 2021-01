Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","shortLead":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","id":"20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb8812-92c3-45d5-85e0-e08230e6cf10","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","timestamp":"2021. január. 12. 19:35","title":"Országszerte délután 6 órakor kezdődhet a kijárási tilalom Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","shortLead":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","id":"20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1d44e-e266-4582-936b-a14409509a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","timestamp":"2021. január. 12. 12:35","title":"Merkel: Tízszer súlyosabb lehet a járványhelyzet húsvétra, ha nem állítják meg a brit vírusvariánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne összegyűjteni a Trump leváltásához szükséges nyolc kormánytagot akkor is, ha Mike Pence belemenne a 25. alkotmánykiegészítés élesítésébe.","shortLead":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne...","id":"20210112_usa_miniszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa13d30-57ab-446f-a16d-b59d89eee10e","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_usa_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. január. 12. 08:38","title":"Újabb amerikai miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat okosítanák fel.","shortLead":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat...","id":"20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9995231-adf7-4153-ba3a-6e8a4c9c8cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","timestamp":"2021. január. 11. 16:03","title":"Hangszóró a hűtőn, kamera a porszívón: új okoseszközök jöttek a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem látni a járványügyi lezárások végét, miközben több vendéglátóhely már kölcsönökből él. Egy bártulajdonos szerint több pénzt lehet megtakarítani a feketén adott fizetésekkel, mint az állami támogatással, ami amúgy az egyik érintett elmondása szerint még nem érkezett meg. ","shortLead":"Továbbra sem látni a járványügyi lezárások végét, miközben több vendéglátóhely már kölcsönökből él. Egy bártulajdonos...","id":"20210112_vendeglatoipar_koronavirus_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe014be-edd0-49dd-a5f0-35944a0f150e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_vendeglatoipar_koronavirus_allami_tamogatas","timestamp":"2021. január. 12. 11:55","title":"\"Felvettem a babaváró hitelt, hogy megmenthessem a vállalkozásaimat\" – egyre lehangolóbb helyzetben a magyar vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cac637-cb3d-423f-b373-0f110be3b5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","timestamp":"2021. január. 11. 15:28","title":"Várkonyi Andrea médiacége Mészáros Lőrinchez is köthető villába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]