Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per lefolytatásában.","shortLead":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per...","id":"20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70f134-f476-448c-9322-d25f2592a38c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","timestamp":"2020. december. 23. 11:25","title":"27 év börtönre ítélték Törökországban a Cumhuriyet ellenzéki lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b09412-46b3-4af0-89c9-552905113d03","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sok kézen megfordult, különleges sziget sorsa tartja izgalomban az olasz Riviéra szerelmeseit. Az ukrán vevőjelölt kísérletét meghiúsította az olasz állam, de az utolsó szót még nem mondták ki.","shortLead":"Sok kézen megfordult, különleges sziget sorsa tartja izgalomban az olasz Riviéra szerelmeseit. Az ukrán vevőjelölt...","id":"202051__olasz_riviera__ukran_ajanlat__allami_beavatkozas__senki_szigete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b09412-46b3-4af0-89c9-552905113d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d576c7-e089-4b1b-86ce-a37be3d5e0df","keywords":null,"link":"/360/202051__olasz_riviera__ukran_ajanlat__allami_beavatkozas__senki_szigete","timestamp":"2020. december. 23. 17:00","title":"A dolce vita szigetét ukrán oligarcha venné meg, de az olasz állam nem hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","shortLead":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","id":"20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619604e8-8770-4e21-af25-5199a76cc3e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","timestamp":"2020. december. 22. 06:41","title":"Gyártásba kerül az 1,8 másodperces 0-100-as szintidejű új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén nem több tucat, hanem csak két vállalkozás osztozott, meglehetősen furcsán. Az eszközök beüzemeléséről szóló, a hvg360 birtokába jutott szerződésekből az is kiderült, hogy Szijjártó Péter tárcája nemcsak irracionális mennyiségű lélegeztetőgépet vett feleslegesen százmilliárdokért, hanem a beérkezettek közül szintén észszerűtlenül sokat bontatott fel, nézetett át és raktároztat közülük – további súlyos milliárdokért. ","shortLead":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén...","id":"20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69000208-eaf1-4ac4-b84d-3c629e83388c","keywords":null,"link":"/360/20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. december. 22. 06:30","title":"Hetek alatt lett milliárdos forgalmú lélegeztetőgép-szerviz egy nulláról induló cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","shortLead":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","id":"20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea133a-1d42-4768-803b-38d6678d0b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","timestamp":"2020. december. 23. 06:43","title":"Trump nem elégedett a 892 milliárd dolláros válságcsomaggal, vétóval fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt az oltóanyag biztonságosságáról.\r

","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze...","id":"20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4384b293-e777-4f2d-964b-bc37c2e2dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","timestamp":"2020. december. 22. 05:45","title":"Biden élő tévéadásban adatta be magának a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tisztifőorvos szerint hárommillió embert kellene beoltani.\r

","shortLead":"A volt országos tisztifőorvos szerint hárommillió embert kellene beoltani.\r

","id":"20201222_Falus_Ferenc_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085191d-1add-4c4d-9abc-6c1363e388b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Falus_Ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 21:27","title":"Falus Ferenc szerint 3-4 hónap alatt lehet oltással elérni a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag kevés, mintegy 5000 koronavírus-vakcinából. A gép azonban pont azokat hagyta ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá.","shortLead":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag...","id":"20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab160-414a-47bf-9fc3-1556aee76589","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","timestamp":"2020. december. 23. 09:33","title":"Számítógépre bízták, kik kapjanak először a vakcinából, pont az ápolók maradtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]