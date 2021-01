Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836049b0-98ca-4462-9433-62f23db7d6bd","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Nonszensz, hogy vannak, akik a véleménypiacon úgy versenyeznek az algoritmus figyelméért, hogy privilegizált, szabad emberként rabságot árulnak.","shortLead":"Nonszensz, hogy vannak, akik a véleménypiacon úgy versenyeznek az algoritmus figyelméért, hogy privilegizált, szabad...","id":"20210119_Cegledi_Boldog_lennek_a_vilagban_amiert_kuzdok_Te_tulelned_a_tiedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836049b0-98ca-4462-9433-62f23db7d6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b6ebeb-45e4-4487-a78e-dea991dedd60","keywords":null,"link":"/360/20210119_Cegledi_Boldog_lennek_a_vilagban_amiert_kuzdok_Te_tulelned_a_tiedet","timestamp":"2021. január. 19. 15:00","title":"Ceglédi: Boldog lennék a világban, amelyért küzdök. Te túlélnéd a tiédet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és a Covid–19-járvány együttes hatása, és félő, hogy tartós lesz.","shortLead":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és...","id":"20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b8f2b-8776-490c-a0c3-1ed2e9f0de40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","timestamp":"2021. január. 18. 14:33","title":"Brexit-hatás: a Cityben drámai mértékben csökkentek az új munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután közel tizedével kellett csökkenteni az Országos Atomenergia Hivatal eredetileg tervezett létszámát, most csak belső átcsoportosítással tudják megoldani a munkát – írta meg a hivatal.","shortLead":"Miután közel tizedével kellett csökkenteni az Országos Atomenergia Hivatal eredetileg tervezett létszámát, most csak...","id":"20210119_paks_atomeromu_mernok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810250e-9c6f-4cdf-ba1d-e750a5256d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_paks_atomeromu_mernok","timestamp":"2021. január. 19. 13:21","title":"Szakemberhiány miatt halad nehezen a paksi bővítés engedélyeztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent könyvében.","shortLead":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent...","id":"202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68b994-98b3-4445-a06b-3d8c54a5f7b6","keywords":null,"link":"/360/202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","timestamp":"2021. január. 18. 11:00","title":"Federico Finchelstein: Orbán egy mini-Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","shortLead":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","id":"20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1599c643-e6fa-435d-92e1-804cc8615024","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","timestamp":"2021. január. 19. 08:10","title":"Mellélőtt a BBC a Phil Spector halálát bejelentő címével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.","shortLead":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom...","id":"20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795781c6-7b98-43b7-b6f0-60b6bd8fbc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","timestamp":"2021. január. 18. 21:24","title":"WHO-főigazgató: Katasztrofális morális bukás szélére sodródott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mario Mandzukic játszott korábban az Atlético Madridban, a Bayern Münchenben és a Juventusban is. ","shortLead":"Mario Mandzukic játszott korábban az Atlético Madridban, a Bayern Münchenben és a Juventusban is. ","id":"20210119_mandzukic_igazolas_AC_Milan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14409-2e23-42b7-a743-31cbe4c74ce7","keywords":null,"link":"/elet/20210119_mandzukic_igazolas_AC_Milan","timestamp":"2021. január. 19. 12:51","title":"A 39 éves Ibrahimovic mellé igazolt egy 34 éves támadót is az AC Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára előnyökkel járt az online hirdetési piacon. Ám ezek az előnyök nagyon rosszul mutatnak a vállalatok ellen éppen zajló trösztellenes perekben.","shortLead":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára...","id":"20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8174e930-7af4-408f-966e-8ee32592968f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","timestamp":"2021. január. 18. 00:03","title":"Előkerült a Facebook és a Google titkos szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]