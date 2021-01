Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Százhúsz év második legrosszabb demográfiai eredményét hozta 2020. Összesen 139 549 magyar halt meg – ilyen magas szám sem volt már 21 éve –, és ez 9946-tal magasabb az egy évvel korábbinál. Az is látszik, hogy tavaly szeptemberben ugrottak meg igazán a halálozási számok.","shortLead":"Százhúsz év második legrosszabb demográfiai eredményét hozta 2020. Összesen 139 549 magyar halt meg – ilyen magas szám...","id":"20210129_demografia_nepesseg_fogyas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ebac1-f59c-44c2-82c0-a4a2f4552828","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_demografia_nepesseg_fogyas_ksh","timestamp":"2021. január. 29. 09:11","title":"KSH: hiába nőtt a születésszám 2020-ban, a halálozási adatok a legrosszabb éveket idézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"Oroszi Babett, Dobszay János","category":"360","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is – derül ki a szervezet adatainak elemzéséből. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is –...","id":"202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2e37d5-528b-4f09-a973-67d5ee114d35","keywords":null,"link":"/360/202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","timestamp":"2021. január. 29. 07:00","title":"Rogánék, imareggelik, oligarchák hobbijai - ezeket támogatta az állam aranytojást tojó tyúkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","shortLead":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","id":"20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851dbf5-21d3-41e3-b70e-8ee579194559","keywords":null,"link":"/sport/20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 08:42","title":"Schmitt Pál az olimpikonok oltásáról: Ez 6-700 embert jelent, ami elenyésző szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz titkosszolgálat azon ügynökei, akik tavaly augusztusban novicsok idegméreggel próbálták megölni Alekszej Navalnijt, felelősek lehetnek legalább három oroszországi aktivista haláláért – állítja legújabb jelentésében a Bellingcat nevű oknyomozó portál.","shortLead":"Az orosz titkosszolgálat azon ügynökei, akik tavaly augusztusban novicsok idegméreggel próbálták megölni Alekszej...","id":"20210128_Navalnij_merenyloi_harom_aktivista_halalaert_is_felelosek_lehetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bad6128-c60a-44cc-98f7-9ea057f884a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Navalnij_merenyloi_harom_aktivista_halalaert_is_felelosek_lehetnek","timestamp":"2021. január. 28. 10:27","title":"Navalnij merénylői három aktivista haláláért is felelősek lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden elnök szerint a következő hónapokban a maszkok, nem pedig az oltások jelentik a legjobb védelmet a Covid-19 ellen.","shortLead":"Joe Biden elnök szerint a következő hónapokban a maszkok, nem pedig az oltások jelentik a legjobb védelmet a Covid-19...","id":"20210127_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72440d2-e698-49bd-ae36-451eae761ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. január. 27. 20:08","title":"Csak januárban közel 80 ezren haltak meg koronavírus miatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"72 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2016-ban egy alföldi megyeszékhelyen végre felhúzzák a városból elhurcolt zsidók emlékfalát. Ma ezen kívül egy bútoráruházba falazott régi zsinagóga, borostyánnal benőtt sírkövek, belvárosi házak a hátrahagyott nyomai az egykoron a polgári réteget jelentő zsidóságnak. A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a saját szülővárosomba tértem vissza, mert Békéscsaba történelmében ott sűrűsödik a huszadik századi vidéki ember minden elfojtott traumája. ","shortLead":"72 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2016-ban egy alföldi megyeszékhelyen végre felhúzzák a városból elhurcolt zsidók...","id":"20210127_holokauszt_bekescsaba_zsinagoga_emleknap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797cafb9-b4d9-4c2d-9b80-3cf54db9e13f","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_holokauszt_bekescsaba_zsinagoga_emleknap","timestamp":"2021. január. 27. 20:00","title":"„Csak nagyon kevesen érezték azt, hogy tenniük kell valamit a zsidók érdekében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van megáldva.","shortLead":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van...","id":"20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e1bca-6765-45a8-a7f6-34acb0d0b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","timestamp":"2021. január. 29. 13:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb hüllőjét, amely érthetetlenül nagy nemi szervvel rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]