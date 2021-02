Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka László pedig felerészben tulajdonosa lett a szegedi lakásnak - derül ki a politikusok 2020-as vagyonbevallásaiból.","shortLead":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka...","id":"20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76092424-3d9d-42c5-9db7-e0432dbdb653","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","timestamp":"2021. február. 04. 13:01","title":"Tüttő Katának 14 fővárosi ingatlanja van, a pécsi polgármesternek aranytömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","id":"20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb00161-90ba-41a2-ad6c-7fdd545eb261","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 04. 14:56","title":"Márki-Zay Péternek közel 20 millió forintos tartozása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95667f7-23f4-4ee2-bb29-9cd27a28108d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonytalan időre elnapolta a Titanic SOS-üzeneteit küldő távíró kiemelésének és kiállításának terveit a luxushajó ezüstneműit, porcelánjait és aranyérméit már korábban felszínre hozó RMS Titanic vállalat a koronavírus-járványra hivatkozva.","shortLead":"Bizonytalan időre elnapolta a Titanic SOS-üzeneteit küldő távíró kiemelésének és kiállításának terveit a luxushajó...","id":"20210203_titanic_sos_segelykero_uzeneteit_kuldo_taviro_felszinre_hozatala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95667f7-23f4-4ee2-bb29-9cd27a28108d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee198d9-9c92-4abd-bbc8-3ee055dc4e92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_titanic_sos_segelykero_uzeneteit_kuldo_taviro_felszinre_hozatala","timestamp":"2021. február. 03. 09:03","title":"Megvan a Titanic SOS-üzeneteit küldő gép, de egyelőre nem észszerű felhozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"578 oltóközpont működik, ahol a Pfizer- és Moderna-vakcinákat lehet felvenni.","shortLead":"578 oltóközpont működik, ahol a Pfizer- és Moderna-vakcinákat lehet felvenni.","id":"20210202_oltas_koronavirus_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a0ae88-7de7-412f-a72b-d2405bcbe8c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_oltas_koronavirus_romania","timestamp":"2021. február. 02. 20:12","title":"600 ezer embert oltottak már be Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5bad6b-7d3d-401b-a05a-ecd46487252f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 150 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"Az újdonság 150 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20210204_600_loeros_lett_a_kis_bmw_m2_cs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5bad6b-7d3d-401b-a05a-ecd46487252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a75f4-e6c7-4c37-9f7c-c2b36402e046","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_600_loeros_lett_a_kis_bmw_m2_cs","timestamp":"2021. február. 04. 09:21","title":"600 lóerős lett a kis BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]