[{"available":true,"c_guid":"9dd10f7c-ddf4-4bed-9902-720f50907db7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öt másodperces reklámra elköltötték a teljes marketingbüdzséjüket.","shortLead":"Az öt másodperces reklámra elköltötték a teljes marketingbüdzséjüket.","id":"20210208_reddit_gamestop_hirdetes_superbowl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd10f7c-ddf4-4bed-9902-720f50907db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741aa6f9-dcd6-45ac-be85-eb0c7eb68528","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_reddit_gamestop_hirdetes_superbowl","timestamp":"2021. február. 08. 14:15","title":"A Super Bowl alatt közzétett hirdetéssel tisztelgett a Reddit a tőzsdét felforgató kisbefektetők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő lett az első költő az amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjének műsorában.","shortLead":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő...","id":"20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92944ca-f57d-4a9e-bfd4-fc9e8a1705ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","timestamp":"2021. február. 08. 16:15","title":"Ilyen még nem volt: Amanda Gorman a Super Bowlon is verset mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fbb22b-84bb-465a-810e-81f331ffcc20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiábrándító pontszámot kapott a Galaxy S21 az iFixit csapatától abban a szétszedéses vizsgálatban, amelynek célja a készülék javíthatóságának vizsgálata volt.","shortLead":"Kiábrándító pontszámot kapott a Galaxy S21 az iFixit csapatától abban a szétszedéses vizsgálatban, amelynek célja...","id":"20210209_ifixit_samsung_galaxy_s21_teardown_nehez_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fbb22b-84bb-465a-810e-81f331ffcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9682ef8-5a19-4b18-9cb6-9b062b545867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_ifixit_samsung_galaxy_s21_teardown_nehez_javithatosag","timestamp":"2021. február. 09. 07:03","title":"Csak javítani ne kelljen a Galaxy S21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","shortLead":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","id":"20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a7ae0c-76ea-4387-8114-bd060d9d1dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","timestamp":"2021. február. 09. 07:59","title":"Sylvester Stallone átvette új Corvette sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4139ee24-cc42-4f9b-af9c-48d226bea6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Parragh_a_kamarai_tagdijrol_Aki_otezer_forintot_nem_tud_kifizetni_ne_vallalkozzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4139ee24-cc42-4f9b-af9c-48d226bea6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf63e61-2741-4918-80e4-cc94984ec22a","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Parragh_a_kamarai_tagdijrol_Aki_otezer_forintot_nem_tud_kifizetni_ne_vallalkozzon","timestamp":"2021. február. 07. 18:29","title":"Parragh a kamarai tagdíjról: Aki ötezer forintot nem tud kifizetni, ne vállalkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem árulta el, hová rejtették el előlük a régészeti leleteket.","shortLead":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem...","id":"20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96721a53-3937-4031-9029-380ade95d9ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","timestamp":"2021. február. 08. 14:45","title":"Megtalálhatták az archeológus testét, aki az élete árán is védte Palmürát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]