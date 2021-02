Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával szennyezett vízben lévő halaknál. ","shortLead":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával...","id":"20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4217c72-658d-498f-95f2-6b808dea3cd6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","timestamp":"2021. február. 12. 18:14","title":"Lényegében zombikká válnak a halak a vízbe kerülő, emberi antidepresszánsoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","shortLead":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","id":"20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbdf1f4-7a24-4780-a16d-c513cc588185","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","timestamp":"2021. február. 12. 05:23","title":"Kis piac Liechtenstein és Svájc, mégis olyan BMW M8-ast kapnak, mint senki más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető szerint az ötéves gazdasági terv egyes részletei irreálisak, másokat túl könnyen lehet elérni.","shortLead":"Az észak-koreai vezető szerint az ötéves gazdasági terv egyes részletei irreálisak, másokat túl könnyen lehet elérni.","id":"20210212_Kim_Dzsong_Un_sajat_kormanyat_kritizalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f39f0-eb45-4873-b13d-e75e03a161f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Kim_Dzsong_Un_sajat_kormanyat_kritizalta","timestamp":"2021. február. 12. 07:03","title":"Kim Dzsong Un saját kormányát kritizálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","shortLead":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","id":"20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610b23e-eefd-4d3f-a4d5-70e3e4721714","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","timestamp":"2021. február. 12. 20:56","title":"Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez használt állatkísérletek számának csökkenésében és a tüdőbetegségek kutatásában – közölte hétfőn a Berni Egyetem.","shortLead":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez...","id":"20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac51b893-e33a-46b2-b6d9-7ada2553668f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","timestamp":"2021. február. 13. 10:03","title":"Sikerült chipre építeni egy mesterséges tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja Kim Jong Un. Elment a legendás Chick Corea. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja...","id":"20210212_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7667053b-bec1-4520-82b9-b8d50ebdd2e4","keywords":null,"link":"/360/20210212_Radar360","timestamp":"2021. február. 12. 08:00","title":"Radar360: Még várnunk kell a nyájimmunitásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]