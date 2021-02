Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i maffiacsalád, a Gambinók főnöke.","shortLead":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i...","id":"20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b46002-da65-4a42-8791-fc3fe5cf4846","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","timestamp":"2021. február. 27. 14:13","title":"A börtönben elhunyt Peter Gotti egykori New York-i maffiafőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec3c303-bfe0-40d4-a059-1334c2f3179f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb a baj, mint tavaly tavasszal.","shortLead":"Sokkal nagyobb a baj, mint tavaly tavasszal.","id":"20210227_A_szakmai_szervezet_szerint_a_napi_mukodest_veszelyezteti_a_jarvany_a_kereskedelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c303-bfe0-40d4-a059-1334c2f3179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933dd4ba-4ee6-4ab6-9e9a-a28bfcfb4f70","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_A_szakmai_szervezet_szerint_a_napi_mukodest_veszelyezteti_a_jarvany_a_kereskedelemben","timestamp":"2021. február. 27. 10:35","title":"A szakmai szervezet szerint a napi működést veszélyezteti a járvány a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","shortLead":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","id":"20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181b581a-70e5-470c-8338-927039e6f2da","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","timestamp":"2021. február. 26. 19:25","title":"Egy férfi, két nő, egy fotó, egy mém – nincs új a nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","shortLead":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","id":"20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9356f-17d8-4cd1-9eab-5d9d152464fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","timestamp":"2021. február. 27. 10:04","title":"Késelés történt az éjjel Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt elnökségi tagja még február 5-én, Orosz Annával együtt üzent Szijjártó Péternek.

","shortLead":"Tóth Endre, a párt elnökségi tagja még február 5-én, Orosz Annával együtt üzent Szijjártó Péternek.

","id":"20210226_Beideztek_kulugyminiszterium_jachtparkolo_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf988d-a778-40d0-a88a-a9725d839ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Beideztek_kulugyminiszterium_jachtparkolo_Momentum","timestamp":"2021. február. 26. 18:44","title":"Beidézték a rendőrségre a külügy elé jachtparkolót festő momentumost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kancellárnak nincs ellenére az irányított demokrácia, nem jár messze a tekintélyuralomtól, írja az osztrák lap.","shortLead":"A kancellárnak nincs ellenére az irányított demokrácia, nem jár messze a tekintélyuralomtól, írja az osztrák lap.","id":"20210228_Der_Standard_Amit_Kurz_csinal_az_lightos_orbani_politika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deef8c87-5e1a-4161-bedb-af2f82f3596f","keywords":null,"link":"/360/20210228_Der_Standard_Amit_Kurz_csinal_az_lightos_orbani_politika","timestamp":"2021. február. 28. 09:00","title":"Der Standard: Amit Kurz csinál, az lightos orbáni politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"","category":"kultura","description":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak egyszer, élőben, valós időben nézhetnek meg a jegyvásárlók, fellép egykori zenész- és alkotótársa a Kispál és a Borzból, Kispál András gitáros.","shortLead":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak...","id":"20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27f4c66-787c-4b37-8a19-32ed389cfbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2021. február. 27. 15:58","title":"Lovasi András és Kispál András újra együtt zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]