Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell a fajok megmentéséről.","shortLead":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell...","id":"20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0f2081-7993-4070-9291-d30ce60cffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","timestamp":"2021. március. 12. 19:13","title":"Tudósok egy csoportja rengeteg spermiumot küldene a Holdra, mert attól félnek, hogy a Földet egyszer katasztrófa éri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá. A meghosszabbított megbízatás 2021. március 15-től 2022. május 31-ig tart.\r

\r

","shortLead":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá...","id":"20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffa092d-752c-40b9-8bfc-3fd8fb8e8a03","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","timestamp":"2021. március. 13. 10:34","title":"Három esztendő egy emlékév: Schmidt Mária még tovább emlékeztethet a rendszerváltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben elterjedt vérrögképződéses esetek miatt döntöttek így.","shortLead":"A hírekben elterjedt vérrögképződéses esetek miatt döntöttek így.","id":"20210314_astrazeneca_verrog_vakcina_irorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c02d0a-78ab-4eab-8edb-b275c9f75ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_astrazeneca_verrog_vakcina_irorszag","timestamp":"2021. március. 14. 15:47","title":"Ideiglenesen Írországban is leállnak az AstraZeneca vakcinájának használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést választják.\r

","shortLead":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0235fe-0bfe-40d5-ab11-62087cb72519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Elismerte az Európai Bizottság alelnöke, hogy voltak hibák a brüsszeli vakcinabeszerzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell karanténba menniük, ha igazolják utazásuk gazdasági, üzleti célját.\r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell...","id":"20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f838b-5d29-471f-ac3b-9180c296ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","timestamp":"2021. március. 13. 10:39","title":"Grúziából is szabadon jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","id":"20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4e896a-9458-48a6-bbb6-631da7ad2781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","timestamp":"2021. március. 14. 10:17","title":"Gyászolnak a Grand Theft Auto játékosai: elhunyt egy legendás fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, hiszen most a kevés is rengeteg.","shortLead":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati...","id":"202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cc8628-d2b8-4f70-bd0b-827ad9d9cdc4","keywords":null,"link":"/360/202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","timestamp":"2021. március. 13. 07:00","title":"Nagyjából megduplázták a munkaerőhiányt az egészségügyben a kormányintézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]