[{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","shortLead":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","id":"20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07470595-f4da-49cb-89f9-af3a137b9700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","timestamp":"2021. március. 12. 20:10","title":"Akkumulátoripari biztos lett a volt energetikai államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","shortLead":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","id":"20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45b7e5-c6ee-46d2-9872-077b8fcd650b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","timestamp":"2021. március. 12. 21:59","title":"Kötelezővé teszik a távmunkát Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a járvány felfutásával egyre több maszkot dobunk el – percenként 3 milliót.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a járvány felfutásával egyre több maszkot dobunk el – percenként 3 milliót.","id":"20210314_arcmaszk_mikromuanyag_lebomlas_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ce068d-11a7-4748-8bd8-53e05e3b173a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_arcmaszk_mikromuanyag_lebomlas_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. március. 14. 09:39","title":"Kutatók szerint ökológiai időzített bombát jelentenek az arcmaszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb koronavírus-vakcina születését mutatja be.","shortLead":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb...","id":"20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d286ab5-4ee7-4376-b642-99d1d12bc836","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","timestamp":"2021. március. 12. 18:03","title":"Dokumentumfilm készült a Pfizer–BioNTech-vakcina születéséről, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan mindkettőben a kormánykoalíció nagyobbik, illetve legnagyobb pártja kapja a legtöbb szavazatot. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyenge eredményre számíthat, az is előfordulhat, hogy története legrosszabb helyi választási eredményét éri el.\r

","shortLead":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan...","id":"20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77800520-b442-422a-899a-e17845df9fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","timestamp":"2021. március. 14. 10:06","title":"Két fontos választás zajlik ma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","shortLead":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","id":"20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ed08c6-e7c6-4409-8b47-13314c5e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","timestamp":"2021. március. 13. 12:11","title":"A 47-es villamos alá szorult egy piros autó a Fővám téren reggel - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi rendszerben nyárra nagy aránytalanságok lesznek a koronavírus elleni oltással való ellátottságban - érvelnek.","shortLead":"A jelenlegi rendszerben nyárra nagy aránytalanságok lesznek a koronavírus elleni oltással való ellátottságban...","id":"20210313_koronavirus_vakcina_europai_unio_csucstalalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3cd067-4e66-4a3f-87a5-7502045d60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_koronavirus_vakcina_europai_unio_csucstalalkozo","timestamp":"2021. március. 13. 15:53","title":"Öt tagállam újragondolná az európai vakcinaelosztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","shortLead":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","id":"20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a236f92-3a69-4e12-b43c-209daa97f8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","timestamp":"2021. március. 14. 14:20","title":"Üzent az oltásellenes orvosoknak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]