Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai pénzek eltulajdonítására épül. Ezt az Európai Parlament német alelnöke fejtette ki a Die Zeitnek adott interjúban, hozzátéve, hogy a magyar vezető esetében pont ezért hatásosabb az új jogállami mechanizmus.","shortLead":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai...","id":"20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6564abc7-d53a-4842-93dc-31528b908c36","keywords":null,"link":"/360/20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","timestamp":"2021. április. 01. 07:38","title":"EP-alelnök: Nem lehet tovább halogatni a fellépést Orbán és Kaczynski ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","shortLead":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","id":"20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7637f6b-3635-425a-8e46-f070b5669e63","keywords":null,"link":"/elet/20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2021. április. 01. 17:11","title":"Törött szárnyú baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria népének támogatása volt. Több mint nyolcvan ország, nemzetközi szervezet vett részt az eseményen, a társelnöki feladatokat az Európai Unió és az ENSZ vállalta magára. A felajánlásoknak köszönhetően 5,3 milliárd eurót sikerült mozgósítani. Ebből 1,12 milliárdot az Európai Bizottság, 2,6 milliárdot pedig tagállami kormányok ajánlottak fel.","shortLead":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria...","id":"20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa1ab0c-a9e9-4970-9ac0-1a08e81c5b1e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","timestamp":"2021. március. 31. 10:50","title":"5,3 milliárd eurós felajánlást tettek a szíriaiak megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem figyelmeztetik az autósokat.","shortLead":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem...","id":"20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738c979-01e3-457a-804b-ac1dad389aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Szentendrén egyre nagyobb a parkolási káosz, kerékbilincselni kezdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","shortLead":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","id":"20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a226e-bf3d-421c-b343-41939a19adf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","timestamp":"2021. április. 01. 17:56","title":"A magyar bérköltség a harmadik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","shortLead":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","id":"20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680d387b-91f0-4dff-a1ee-82d6579c0f8d","keywords":null,"link":"/elet/20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","timestamp":"2021. március. 31. 07:45","title":"Újra harapott Bidenék kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]