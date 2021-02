Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb, magyarországi vonatkozású eredményeket.","shortLead":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék...","id":"20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f1544-141a-433d-ae60-4d3d72403be8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják...","id":"202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9d84f3-4a3f-450f-99c7-cdb20ce49a06","keywords":null,"link":"/360/202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"Már hónapokkal a szakítás előtt megváltozik az ember szóhasználata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok csontvázait.","shortLead":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok...","id":"20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f88158a-bdf1-4a66-aadb-177cc6073df8","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","timestamp":"2021. február. 22. 16:18","title":"Megnyitották Káslerék a székesfehérvári királyi csontkamrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha túlságosan sokan utasítják el az AstraZeneca vakcinát, ezzel veszélybe sodorhatják az egész oltási kampányt – állítják német szakértők, akik a Der Spiegelnek nyilatkoztak.","shortLead":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha...","id":"20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd4bac-ca55-4f95-b02e-85779040188e","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","timestamp":"2021. február. 22. 13:55","title":"Veszélyes viták övezik az AstraZeneca vakcinát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban az oltás képes lehet ezt a hullámot megtörni. ","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban...","id":"20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f4ed76-0b82-4a6b-8bfc-a14a17f66d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","timestamp":"2021. február. 22. 12:25","title":"Operatív törzs: a következő két hétben több embert oltanak be Magyarországon, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump intézkedéseinek hatását igyekszik csillapítani. Egy témával kapcsolatban viszont kimondottan távolságtartó: az űrutazásról szóló projektek egyelőre csak alig kerültek terítékre.","shortLead":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump...","id":"20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1033faf1-7875-4d21-bb32-6c0ba5731fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","timestamp":"2021. február. 20. 20:00","title":"Trump kedvence, Biden forró kásája: mi lesz a Hold és a Mars meghódításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mennyivel vetette vissza a magyar gazdaságot a koronavírus-járvány, az is, mire kell készülniük a vállalkozóknak és ügyfeleiknek a következő időszakban. Még mindig dúl a vakcinaháború, amelyben az oroszok sem annyira állnak nyerésre, mint amennyire mutatni igyekeznek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, mennyivel vetette vissza a magyar gazdaságot a koronavírus-járvány, az is, mire kell készülniük...","id":"20210221_Es_akkor_gdp_covid_mkik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c89b71-be0e-4271-b16f-d4069f136b98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Es_akkor_gdp_covid_mkik","timestamp":"2021. február. 21. 07:00","title":"És akkor a bukást is eladta sikerként a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]