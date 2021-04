Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszel szerint a törvény aláássa a bírák függetlenségét.","shortLead":"Brüsszel szerint a törvény aláássa a bírák függetlenségét.","id":"20210331_Az_Europai_Birosag_ele_kerul_a_lengyel_szajkosartorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b57b56-2306-470f-8027-f7f67780cbc1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Az_Europai_Birosag_ele_kerul_a_lengyel_szajkosartorveny","timestamp":"2021. március. 31. 13:01","title":"Az Európai Bíróság elé kerül a lengyel szájkosártörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a pénz.","shortLead":"Nem lett meg a pénz.","id":"20210331_dorog_csalas_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ca73d-3168-4998-99d6-e91ca61cd8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_dorog_csalas_letartoztatas","timestamp":"2021. március. 31. 18:22","title":"Letartóztattak két csalót, akik több mint 3 millióval rövidítettek meg egy dorogi nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","shortLead":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","id":"20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cc269-f9ea-4f6f-874f-36e77497dcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. március. 31. 09:21","title":"Hivatalos: két hét múlva jön a felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben az államháztartási hiány nemhogy a GDP 2,9 százaléka, de nem is 6,5 százaléka, hanem 7,5 százalék lesz. Úgy, hogy a második félévre jelentős gazdasági visszapattanást várnak. A pénzügyminiszter köti az ebet a karóhoz, hogy a korai költségvetés a kiszámíthatóságot szolgálja, idén is e szerint járnak el.","shortLead":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben...","id":"20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a8197-de0a-4c54-afef-a51882f7b3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","timestamp":"2021. március. 31. 10:27","title":"Varga Mihály: A kormány várhatóan félezer milliárddal többet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","shortLead":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","id":"20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ab650-8356-4b17-83f6-0eee13392e35","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","timestamp":"2021. április. 01. 11:38","title":"Több mint ezerszer zaklatta telefonon volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és extra ajánlatokat dolgozott ki a Hiper tarifacsomag-családból választó ügyfeleinek a Telenor: több exkluzív ajánlat és készülékszolgáltatás mellett a telefonos ügyfélszolgálaton is gyorsabb kiszolgálást biztosít számukra.","shortLead":"Új, az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és extra ajánlatokat dolgozott ki a Hiper tarifacsomag-családból...","id":"20210401_telenor_hiper_tarifa_kedvezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d739f333-438e-46b7-b661-a58519a379dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_telenor_hiper_tarifa_kedvezmenyek","timestamp":"2021. április. 01. 07:03","title":"0 forintos telefonok, gyorsítósáv az ügyfélszolgálaton: előnyt kap a Telenornál, aki Hiperre fizet elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami a kormányzati kapcsolatokat illeti.","shortLead":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami...","id":"202113_jon_azerosites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6315771-6ec8-4f86-9a25-157728fc3c81","keywords":null,"link":"/360/202113_jon_azerosites","timestamp":"2021. április. 01. 11:00","title":"Az olajipari szakértelem nem annyira, a kormányközeliség továbbra is lényeges a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]