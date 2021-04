Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","shortLead":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","id":"20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51518c61-cd05-4388-84b0-d7ec07f4cc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","timestamp":"2021. április. 19. 19:41","title":"Menczer Tamás a Lancet cikkével érvel a Sinopharm-vakcina mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","shortLead":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","id":"20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04d7a1-f1bb-406c-8150-52c92f48264e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 19. 10:33","title":"861 ezer tonna fémet spórolt az Apple azzal, hogy kihagyta a töltőt az iPhone-ok dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sir Alex Ferguson, Karl-Heinz Rummenigge és Gary Neville sem rajong a sorozatért.","shortLead":"Sir Alex Ferguson, Karl-Heinz Rummenigge és Gary Neville sem rajong a sorozatért.","id":"20210419_Europai_Szuperliga_futball_legenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ed2a03-ef7e-4f40-8433-168781ccc563","keywords":null,"link":"/sport/20210419_Europai_Szuperliga_futball_legenda","timestamp":"2021. április. 19. 20:49","title":"Futball-legendák keltek ki az Európai Szuperliga ötlete ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","shortLead":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","id":"20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8115194-a714-4df2-b651-1413cb9d235b","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","timestamp":"2021. április. 19. 15:14","title":"Utcát neveznek el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","id":"202115_astockfotok_netflixe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e8d90-845c-4ee5-bd90-d8e2ea2a3614","keywords":null,"link":"/360/202115_astockfotok_netflixe","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Hadat üzentek a röhejesen beállított fotóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","shortLead":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","id":"20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8c9fd7-1ed5-418f-a07d-4fa4a44d8c07","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","timestamp":"2021. április. 19. 18:35","title":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál számít nagy lemorzsolódásra az egyre magasabb takarmányárak miatt.","shortLead":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál...","id":"20210420_tenyleg_dragul_a_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3c248f-5738-4bf3-a453-d3b62f252b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tenyleg_dragul_a_hus","timestamp":"2021. április. 20. 14:45","title":"Nagyot nőhet a tej, tojás és a hús ára, akár 1800 forint is lehet egy kiló csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Interjút adott a szakadárliga elnökévé vált Florentino Perez, aki azt is elmagyarázta, miért jó az a focinak, ha a sztárcsapatok tovább gazdagodnak.","shortLead":"Interjút adott a szakadárliga elnökévé vált Florentino Perez, aki azt is elmagyarázta, miért jó az a focinak, ha...","id":"20210420_szuperliga_foci_florentino_perez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047978ab-7b45-4e88-a5c5-2d456ddd5e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_szuperliga_foci_florentino_perez","timestamp":"2021. április. 20. 15:59","title":"A Szuperligában a focimeccseket is lerövidíthetik, ha úgy kívánják a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]