[{"available":true,"c_guid":"4f7d8346-617c-49c6-a6af-619e322e28c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányinfót tudósítani nehéz műfaj, de nemcsak a válaszok, hanem a beküldött kérdések miatt is. Most megmutatjuk, ami délelőtti tudósításunkból kimaradt. ","shortLead":"Kormányinfót tudósítani nehéz műfaj, de nemcsak a válaszok, hanem a beküldött kérdések miatt is. Most megmutatjuk, ami...","id":"20210422_kormanyinfo_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f7d8346-617c-49c6-a6af-619e322e28c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d950ab13-1958-48ec-bffd-de58a0b05bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kormanyinfo_kerdesek","timestamp":"2021. április. 22. 15:07","title":"Dobrev Klára megint eltalálta a szarva közt a tőgyét? – kérdésekkel provokáltak az újságírók a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látható számítástechnika után hamarosan elkövetkezhet a láthatatlan számítástechnika korszaka. A neves Apple-elemző szerint pár éven belül megjelenhetnek a kiterjesztett valóságot mutató kontaktlencsék.","shortLead":"A látható számítástechnika után hamarosan elkövetkezhet a láthatatlan számítástechnika korszaka. A neves Apple-elemző...","id":"20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf997dc-8862-4d8d-a0c7-e403629a9346","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. április. 22. 11:03","title":"Trükkös kontaktlencse kiadására készülhet az Apple, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","shortLead":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","id":"20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b379a735-9eba-43fb-90d5-2e08517463bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","timestamp":"2021. április. 22. 14:01","title":"Az autós szimulátorozás lesz az egyik versenyszám a virtuális olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos balesetben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos...","id":"20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc96b0-37d6-44fb-a83d-743fb73aaf9f","keywords":null,"link":"/360/20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","timestamp":"2021. április. 21. 07:44","title":"Radar360: Döntött az esküdtszék Floyd-ügyben, a CEU nem tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","shortLead":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","id":"20210421_vonat_india_sinek_peron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc5a7f0-acf1-4bec-b87c-5dbac4617163","keywords":null,"link":"/elet/20210421_vonat_india_sinek_peron","timestamp":"2021. április. 21. 15:43","title":"Szembefutott a vonattal egy indiai férfi, hogy megmentse a sínekre zuhant gyermeket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan a visszalépést, gondolkoznak a spanyolok is, a német klubok pedig lendületből utasították el az indulást.","shortLead":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan...","id":"20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac68098-e465-4314-ba37-12ef9bf8a453","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","timestamp":"2021. április. 20. 20:52","title":"Repedezik a Szuperliga, a Chelsea már szinte biztosan visszamondja a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","shortLead":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","id":"20210421_indonezia_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877d0f7-666e-4bfb-93b6-a645dd572f4e","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_indonezia_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 21. 16:43","title":"Eltűnt egy indonéz tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]