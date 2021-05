Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek terjesztenek.","shortLead":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek...","id":"20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00618ae7-b33d-409a-848c-6fea32f9fc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","timestamp":"2021. május. 03. 08:03","title":"Az a képtelenség terjed, hogy aki oltott személy közelébe megy, annál is jelentkeznek mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb termékek, a boltokat kínálatbővítés felé terelheti. A nagy ázsiai kereskedők már bázisokat létesítenek az EU-ban.","shortLead":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb...","id":"202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c909c-9504-441a-a060-70f210704140","keywords":null,"link":"/360/202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","timestamp":"2021. május. 02. 08:15","title":"Mi lesz, ha minden Kínából rendelt filléres cucc után adózni kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","shortLead":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","id":"20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce8c4a-d769-4e1b-bd22-bf427394b4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 20:04","title":"Kőbányai tűzeset: születésnapot ünnepelt a társaság a tetőn, amikor kigyulladt alattuk a lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","shortLead":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","id":"20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe67559-5087-4ef3-af25-a7c079b5af14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","timestamp":"2021. május. 03. 10:27","title":"Az elektromos autókban pont ugyanaz romlik el legtöbbször, mint a hagyományos járművekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé a Manchester United és a Liverpool meccse előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé...","id":"20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02874193-6b93-4ae9-a579-e7c39cabb253","keywords":null,"link":"/360/20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2021. május. 03. 08:00","title":"Radar360: Indul az érettségi, megvan a DK miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Napi.hu","category":"kkv","description":"Aki kávézni akar, az jobb ha a benzinkúton is magánál tartja védettségi igazolványát. Enélkül marad a terasz, vagy mehetünk vissza az autóba kortyolgatni. ","shortLead":"Aki kávézni akar, az jobb ha a benzinkúton is magánál tartja védettségi igazolványát. Enélkül marad a terasz, vagy...","id":"20210502_A_benzinkutakon_is_jol_jon_a_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c467c6b4-bd9a-4c3d-885d-e3ff9cd60b6d","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_A_benzinkutakon_is_jol_jon_a_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 14:19","title":"A benzinkutakon is jól jön a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat tematikus számában Papp István.","shortLead":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat...","id":"202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde5743-9b13-4af6-88e2-71cfc4b32fe1","keywords":null,"link":"/360/202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","timestamp":"2021. május. 03. 12:00","title":"Spicli volt a \"jóbarát\" – Németh László írót már 1949-ben megfigyelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]