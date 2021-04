Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó, kedvezményes hitelből, holott a kormányzati honlapon publikált tervezet még tartalmazta azt. A lemondó nyilatkozatot Orbán Viktor és Ursula von der Leyen múlt szombati találkozója után a kancelláriaminiszter ismertette. Mindez arra utal, hogy az Európai Bizottságnak súlyos kifogásai vannak.","shortLead":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó...","id":"20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ecfd62-8614-40c2-a88b-6fac060d28e4","keywords":null,"link":"/360/20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. április. 30. 07:00","title":"Orbánék visszakoztak, Brüsszelnek nem tetszhetett a magyar helyreállítási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges csatornát felhasznál az oltási kampány kiterjesztésére, ezt azonban a nyilvánosság teljes kizárásával teszi. Ráadásul az önkormányzatokat nemrég még elhessegették azzal, hogy nincs szükség a segítségükre.","shortLead":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges...","id":"20210429_oltas_magancegek_oltopontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bf4dea-0cb6-455d-869f-670be01cd9e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_oltas_magancegek_oltopontok","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"A kormány fű alatt kiszervezi az oltási kampányt a magánszektorba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202117_vigyazat_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d429d7-66b4-4e2b-985a-79377237b63b","keywords":null,"link":"/itthon/202117_vigyazat_atveres","timestamp":"2021. április. 29. 09:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázat, átverés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","id":"20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a8165a-de85-4586-abf9-76a8d9170d75","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","timestamp":"2021. április. 29. 18:29","title":"Szijjártó az amerikai vádakra: Tőlünk nem kell félteni a demokráciát és a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","shortLead":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","id":"20210429_pecs_haziorvos_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421c63a-85a2-4d85-b699-615e632580d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_pecs_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. április. 29. 15:55","title":"A pécsiek fele már be lehet oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","shortLead":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","id":"20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d81381-c885-4839-b4d1-6076368b0c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","timestamp":"2021. április. 29. 11:16","title":"Amerikai külügyminiszter: Komolyan aggódunk a magyarországi médiahelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]