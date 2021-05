Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fészekben még három tojás van. ","shortLead":"A fészekben még három tojás van. ","id":"20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010da68-ec4b-4957-9c43-364b058d8f86","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","timestamp":"2021. május. 16. 16:46","title":"Videó: kikelt az első gólyafióka az ostffyasszonyfai fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket – jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.","shortLead":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig...","id":"20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0881da-7e08-4af1-a65e-6337c2ccc74f","keywords":null,"link":"/elet/20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","timestamp":"2021. május. 17. 11:20","title":"Ottalvós Erzsébet-táborok is lesznek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés elleni vakcináját. A komoly panaszoknak az idegrendszeri eredetű betegségéhez lehet köze. ","shortLead":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés...","id":"20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5de67c-0d4f-4e08-9e34-725b51ee23c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Eric Clapton az oltás után olyan tüneteket produkált, hogy azt hitte, soha nem fog már tudni gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98928298-41b2-445f-b127-c27ea79171eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Téri-vizuális feladatokkal vizsgálták az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Csoportjának kutatói a hosszú távú űrutazás agyműködésre és a megismerési folyamatokra gyakorolt hatását. A kutatócsoport elsőként mutatott ki jelentős teljesítményromlást az űrutazás kezdeti és későbbi szakaszaiban egyaránt.","shortLead":"Téri-vizuális feladatokkal vizsgálták az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Környezeti Adaptáció és Űrkutatási...","id":"20210517_urutazas_agykutatas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98928298-41b2-445f-b127-c27ea79171eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817f1865-0680-4fce-a4a2-8fd4dd3d13cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_urutazas_agykutatas_urkutatas","timestamp":"2021. május. 17. 18:03","title":"Negatív hatással lehet az agyra egy hosszú űrutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző három napon át viselte a győzteseknek járó mezt.","shortLead":"A magyar versenyző három napon át viselte a győzteseknek járó mezt.","id":"20210516_Valtertol_elvettek_a_rozsaszin_mezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa53f91-5ec5-44ee-801c-ccc0187a54bd","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Valtertol_elvettek_a_rozsaszin_mezt","timestamp":"2021. május. 16. 17:21","title":"Valtertől elvették a rózsaszín mezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós szomorúság és ürességérzet, de sok szülő alvászavart és evési zavart is lát a gyerekeknél.



","shortLead":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós...","id":"20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969fa3-4b14-43c6-a2c2-c7b8f244c8ec","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Alvás- és evészavarokat okozott a karantén a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]